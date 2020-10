Un rival dur i descansat visita el Congost

«Si dimecres van ser durs, això de demà, Déu n'hi do». Va ser l'expressió de Pedro Martínez quan se li va demanar sobre el potencial del rival del Baxi Manresa avui a la lliga, el Retabet Bilbao. Si mirem la classificació, veiem que els bascos només han aconseguit una victòria i els manresans, quatre. Però hi ha truc. L'equip d'Àlex Mumbrú ha disputat tres partits menys, un corresponent a una jornada de descans i els altres dos a duels ajornats, un contra el Reial Madrid, que es jugarà dimecres que ve, pel positiu del blanc Causeur, i l'altre, el que s'hauria hagut de disputar dijous contra el MoraBanc Andorra, perquè l'infectat era l'extècnic del Manresa i actual de l'equip del Principat, Ibon Navarro, una notícia que es va saber ahir. Aquest xoc es jugarà el dia 12.

Així doncs, una setmana que havia de ser de quatre partits per als biscaïns només serà de dos, ja que dimarts van jugar i van perdre, per 72-81, en el debut a la Lliga de Campions contra el Pinar Karsiyaka turc. No es pot dir, per tant, que hagin arrencat bé.

Tot i això, Pedro Martínez es va fer un tip de lloar una plantilla que destaca per les ànsies amb les quals va a buscar rebots ofensius. De fet, són segons en aquesta classificació, en què el Baxi és quart, i per això el tècnic considera que aquesta serà «una de les claus, tot i que no l'única. Són l'equip que, en percentatge, agafa més rebots d'atac sobre els seus tirs errats».

Així, va continuar dient que «en atac són molt bons i disposen de jugadors grans, com Balvin, molt atlètics per dins de la zona i bons tiradors de fora, com Kulboka. Hem de defensar, rebotar, passar-nos bé la pilota i saber que les dificultats són grans».



«El disgust ha de durar poc»

Pedro Martínez encara donava voltes a la derrota a la pista del Baskonia i, sobretot, a la manera com va ser. «Els resultats no ho són tot, però vam tenir un regust bastant amarg en l'últim quart. No ens van deixar que tinguéssim continuïtat, o no la vam saber trobar. Ens vam quedar sense resposta i això no ens va agradar, no poder competir. Però el malestar només ha de durar una estona. Ahir vam parlar el que havíem de parlar i ara hem de pensar en el que ve amb optimisme, ganes de fer-ho bé i bona voluntat».

Del seu grup va reiterar que «els nostres jugadors tenen molt bona mentalitat, la de passar-se la pilota i jugar en equip. Però el bàsquet són dues coses: el que vols fer i el que et deixen fer. El rival juga i no sempre et deixa fer el que vols. De vegades perquè et defensen bé, t'ataquen en llocs vitals, i no et deixen desenvolupar el joc que tu vols. En cas que no puguem passar-nos la pilota, no vol dir que hagis de perdre, sinó que trobaràs dificultats diferents. Tenim una aposta i tothom la sap, però ara estem intentant reconèixer les situacions complicades, no per tenir un pla B, sinó per superar-les».



Molest pels ajornaments

D'altra banda, el tècnic català del Bilbao, Àlex Mumbrú, va lamentar «tants ajornaments perquè et tallen el ritme. Podríem haver preparat millor el partit del Manresa però no ho hem pogut fer perquè preparàvem el de l'Andorra. Però és el que toca». Sobre el Baxi, «és un equip que està fent un molt bon bàsquet i té unes quantes victòries més que nosaltres. Jugar al Congost estant buit té el mateix efecte que passa aquí amb el nostre pavelló. Ells i nosaltres notem molt la falta de gent».