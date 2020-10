Suspenen definitivament la Marxa Selènika, prevista pel diumenge 8 de novembre

La Marxa Selènika no es celebrar aquest any

La Marxa Selènika no es celebrar aquest any OSCAR BAYONA

L'edició del 2020 de la Marxa Selènika ha estat definitivament suspesa. La tradicional prova de BTT, organitzada per la PC Navarcles, s'havia de celebrar el proper diumenge 8 de novembre, però les restriccions decretades pel govern català el passat dijous, davant la situació d'emergència generada per l'afectació de la covid-19, ho fan impossible. Com marca la normativa, la comissió organitzadora contempla que els corredors apuntats vegin retornat els diners de la inscripció, menys tres euros per les corresponents despeses administratives.

Cal recordar que aquesta 32a edició de la Marxa Selènika ja va ser ajornada en una primera ocasió el passat mes de setembre. En aquella ocasió, un canvi en un tram de l'itinerari previst de 74 quilòmetres, va obligar a la suspensió. la variació del pas per Cabrianes, que no es podia fer per les obres de construcció del nou pont, i la nova idea de passar pel costat d'Artés i dirigir-se al Pla de les Tàpies, no va ser ben rebuda pel Servei català de Trànsit, adduint que aquesta variació s'hauria d'haver comunicat abans.

En aquell moment, el setembre, els organitzadors havien explicat que superaven els 435 inscrits. Així, la inscripció, propera als 500 corredors, que era el límit que s'havia posat la PC Navarcles, deixava clar que hi havia ganes de fer la marxa i de demostrar en quin estat de forma estava tothom, malgrat les aturades obligades pel confinament. Tot i la suspensió d'aquesta edició, ja es pensa en recuperar l'any que ve una marxa no competitiva de BTT emblemàtica a casa nostra.