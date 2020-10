Els testos de covid-19 seran setmanals per als equips que juguen a Tercera Divisió

La Federació Espanyola de futbol ha donat a conèixer aquesta setmana el protocol d'actuació que hauran de seguir els equips de categories estatals no professionals respecte de la covid-19. De forma obligatòria, els clubs hauran de fer testos d'antígens a tots els jugadors i jugadores que participin en competicions oficials. El protocol estableix que la periodicitat dels testos serà setmanal sempre que hi hagi jornada o jornades de competició per a les categories de Segona B, Tercera Divisió (Manresa i Igualada), Primera i Segona Divisió femenina, i Primera i Segona Divisió de futbol sala masculí i femení, i cada 14 dies a les categories de Primera Nacional femenina (Igualada), Segona B (Manresa FS i Sala 5) i Tercera Divisió (Santpedor, Es-parreguera, Solsona i Olesa) de futbol sala, Divisió d'Honor juvenil de futbol i de futbol Sala (Manresa FS i Futsal Vicentí) i Lliga Nacional juvenil de futbol (Gimnàstic de Manresa).

Els testos, que es començaran a fer de cara als partits del cap de setmana del 14 i 15 de novembre; s'hauran de realitzar entre 48 i 72 hores abans de l'enfrontament. No podrà jugar un partit oficial qualsevol futbolista que no hagi passat els testos obligatoris.

Sense públic al Congost



En la tercera jornada de la competició de Tercera Divisió, el Manresa juga demà al Congost (12 h) davant el San Cristóbal. Ho haurà de fer a porta tancada tenint en compte les restriccions que van ser anunciades dijous pel Govern català. Respecte d'això, l'entrenador del Manresa, Ferran Costa, ha opinat que «no és el que ens agrada més, però podem estar contents que ens deixin jugar, encara que sigui sense públic».

El Manresa rep el conjunt egarenc després d'haver perdut els dos primers partits de lliga, amb el Castelldefels (0-1) i l'Igualada. Més que pressió per un bon resultat, Costa parla «d'il·lusió per guanyar el primer partit, i a casa. Tinc moltes ganes que els meus jugadors puguin acabar contents el partit. S'ha de tenir en compte que han fet un treball brutal fins ara i són mereixedors d'un bon resultat». Tot i les dues derrotes, Fer-ran Costa té clar que «hem de seguir en la mateixa línia de joc i de sensacions, que ha estat molt estable al llarg de la pretemporada i també a la lliga, tot i no poder guanyar. Aquest és el camí, n'estic convençut. Hem de cuidar tots els detalls, sobretot a l'inici dels partits, perquè rebre un gol aviat et fa anar a remolc».

Del San Cristóbal, el tècnic dels manresans ha comentat que «és un equip exigent, amb caràcter, com tots els d'Oliver Ballabriga. Malgrat això, com dic sempre, hem d'estar més pendents de nos-altres que de l'equip rival».