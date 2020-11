La Primera Catalana, amb el Solsona i el Martorell, demana una represa acordada

Dinou dels 20 equips que juguen en el grup 2 (dos subgrups) de Primera Catalana, entre ells el Solsona i el Martorell, van mantenir una reunió telemàtica de la qual en va sortir un comunicat en què manifesten la seva inquietud davant la situació actual per la pandèmia, i destaquen que ha de prevaler la salut davant de tot. En aquest sentit, aquests clubs es posen a disposició de la Federació Catalana de futbol (FCF) per tal de formar part de la solució.

Cal recordar que ara mateix la competició està aturada des de fa unes setmanes, també els entrenaments, tant a Primera Catalana com a la resta de competicions que gestiona la FCF (inclòs el futbol base i el futbol sala).

Els equips del grup 2 de Primera Catalana admeten que «és un greu perjudici no poder competir i no saber quan es reprendrà la lliga, amb una situació nova cada quinze dies. Atesa la situació d'incertesa i escoltant les previsions sanitàries, demanem a la FCF que, de cara que els clubs (inclosos jugadors, socis i aficionats) puguin saber a què atenir-se, prengui la decisió d'aturar la competició com a mínim fins al mes de gener, i anar analitzant la viabilitat de quan reprendre-la».

En aquest sentit, les entitats estan disposades «a estudiar una nova forma de reprendre la competició i que no alteri el pla d'ascensos i descensos. Proposem fer un format exprés amb una competició a una volta. Demanem també la viabilitat de jugar amb públic, amb les limitacions permeses, ja que és una part important del pressupost dels clubs. I si s'ha de jugar a porta tancada, que hi hagi algun tipus de compensació. Demanem que la Federació Catalana de futbol prengui el lideratge davant d'aquesta situació».