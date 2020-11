Hamilton fa campió Mercedes a Imola i Sainz acaba setè

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha imposat aquest diumenge en la carrera del Gran Premi de Fórmula 1 de l'Emília-Romanya, una cita en què Mercedes s'ha proclamat campió del món de Constructors i què una purxada ha impedit que el neerlandès Max Verstappen (Red Bull) es pogués pujar al podi quan anava segon, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) ha acabat setè.

El sis vegades capió del món només ha necessitat 21 voltes per passar a liderar la cita, en què el seu company Valtteri Bottas sortia com a 'poleman'. Després de l'aturada del finlandès i amb l'aparició del cotxe de seguretat virtual a l'ecuador de la carrera, ha afermat la seva posició de privilegi per afegir la victòria número 93 al seu palmarès, després de superar el mític Michael Schumacher (91) com el pilot amb més títols de la història la setmana passada a Portimao.

Amb això, fa un pas més en el seu objectiu d'aconseguir la seva setena corona, amb la qual igualaria els títols del 'Kàiser'; si guanya a Turquia, serà campió. A més, aquest triomf ha permès a l'equip de les 'fletxes platejades' convertir-se, per setena vegada consecutiva, en campió del món de Constructors.

Mentrestant, el neerlandès Max Verstappen, quan quedaven 20 voltes per al final, ha superat Bottas i s'ha situat segon, però el seu pneumàtic posterior dret ha punxat en la volta 52, a la Variant Villeneuve, i ha arruïnat la seva fins aleshores fantàstica participació a Imola. L'incident ha paermès al finlandès pujar-se al segon lloc i a l'australià Daniel Ricciardo (Renault) completar el podi.

En el retorn del Mundial a Imola 14 anys després d'aquella última cita en què Fernando Alonso va provar de superar Schumacher sense èxit, els accidents i els contratemps han marcat el desenvolupament del Gran Premi. De fet, Verstappen, el britànic George Russell (Williams), el danès Kevin Magnussen (Haas) i els francesos Esteban Ocon (Renault) i Pierre Gasly (AlphaTauri), que sortia quart, no han aconseguit acabar.

En la sortida, Verstappen ha aconseguit superar Hamilton per assetjar Bottas, i només unes voltes més tard Sainz, que començava desè, guanyava la posició al seu company Lando Norris; després de la primera parada, el madrileny s'ha quedat prop d'avançar també al rus Daniil Kvyat (AlphaTauri), que s'ha encarregat de posar terra pel mig.

La retirada d'Ocon ha fet que aparegui el 'virtual safety car', que no li ha pogut venir millor a Hamilton, que havia aconseguit posar-se primer després de les parades de Bottas i Verstappen i que ha tirat al màxim amb els pneumàtics mitjans per visitar boxes més tard que els seus rivals. Ja ningú no el treuria del primer lloc.

El moment clau, no obstant això, ha arribat quan quedaven 12 voltes per al final, quan el neerlandès, que unes voltes abans havia aconseguit superar Bottas a pista, ha sofert una punxada al pneumàtic posterior dret que li ha fet perdre el control del vehicle.

Ni aquest cotxe de seguretat ni el que ha sortit darrere l'altre accident de Russell han fet canviar les posicions, cosa que ha permès Bottas i Ricciardo posar-se al podi beneficiats pel contratemps de Verstappen. Mentrestant, Sainz, que ha estat a punt de quedar-se fora per una virolla d'Albon, ha pogut acabar setè.

Després de les posicions de podi, el rus Daniil Kvyat (AlphaTauri), el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), el mexicà Sergio Pérez (Racing Point), Sainz, el britànic Lando Norris (McLaren), el finlandès Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) i l'italià Andrea Giovinazzi (Alfa Romeo) han completat el 'Top 10'.