La reacció del Barça queda a mitges a Vitòria

Un error comès per Piqué i Neto el va aprofitar Luis Rioja per avançar l'Alabès en el marcador; a la segona part, Griezmann va fer l'empat definitiu

Un error comès per Piqué i Neto el va aprofitar Luis Rioja per avançar l'Alabès en el marcador; a la segona part, Griezmann va fer l'empat definitiu david aguilar/EFE

El Barça havia encadenat sis victòries seguides a Mendizorroza, on el conjunt local no guanya els blaugrana des de la temporada 2001-02. L'equip blaugrana feia front al compromís davant els vitorians després de sumar només un punt en els tres darrers enfrontaments de la lliga (amb empat davant el Sevilla i derrotes amb el Getafe i el Madrid). Per contra, dimecres havia ofert la seva millor versió a la Lliga de Campions, imposant-se a la Juventus a domicili (0-2). Doncs anit, tot i fer mereixements per vèncer, es va quedar amb la mel als llavis i només va poder arrancar un empat al camp de l'Alabès, després de jugar gairebé mitja hora amb superioritat numèrica i de disposar de moltes ocasions de gol.

Com en les darreres confrontacions, Ronald Koeman va fer alguns retocs a l'alineació respecte de l'anterior. Anit, l'holandès va deixar a la banqueta Petri i Pjanic, titulars a Torí, i en el seu lloc van entrar Ansu Fati i Sergi Busquets. A l'eix de la defensa va tornar Piqué després de la sanció d'un partit a la Lliga de Campions.

Els de Pablo Machín van sortir pressionant en cadascuna de les parcel·les del camp; això va fer que hi hagués un cert equilibri en el joc en els primers minuts, tot i que els locals, amb un joc més directe, també tenien més dificultats per trobar la porteria de Neto. En defensa, l'Alabès es mostrava molt disciplinat i dificultava les accions dels davanters del Barça, que no veien escletxes per entrar i crear ocasions de gol. Això fins al minut 12, quan Ansu Fati va desaprofitar una acció clara de gol. Lenglet, amb una destacada assistència, va deixar sol el jove blaugrana davant Pacheco, però el seu xut va anar a fora massa creuat.

A partir d'aquesta acció, el domini visitant es va anar fent cada cop més evident, però l'Alabès no renunciava als contracops. En un d'aquests, al minut 16, Edgar va rebre amb avantatge la pilota després d'un bon canvi de joc, però va xutar massa centrat, aturant la pilota Neto en dos temps. Els atacs blaugrana es va anar succeint i al minut 24 va arribar una de les millors ocasions; va ser un llançament ras de falta de Messi que Lejeune va salvar in extremis des de sota els pals. El Barça havia pujat la velocitat de les seves accions i l'Alabès ja tenia més dificultats per tapar tots els forats.

Al minut 30 va donar-se una jugada molt desgraciada per al Barça; una cessió forçada de Piqué a Neto i aquest, molt lent, va veure com Luis Rioja li prenia la pilota i marcava l'1 a 0 a pler. Un error del porter del Barça que no va desaprofitar l'Alabès.

Fins al descans, insistència blaugrana per empatar davant un equip que va intensificar la seva defensa. Al minut 36, De Jong va demanar penal en un salt amb Ximo Navarro. Al 42, una falta a la frontal llançada per Messi va topar amb un defensor local i va acabar l'acció en córner.



Tres canvis al descans

Koeman va introduir tres jugadors a l'inici de la segona part; Lenglet, Sergi Busquets i Dembélé van ser els sacrificats i en el seu lloc van entrar Pedri, Trincao i Pjanic, en un intent de reforçar l'atac del seu equip, tenint en compte el desavantatge en el marcador.

Les accions de perill es van anar succeint a l'àrea vitoriana, la majoria amb un protagonista destacat, Ansu Fati. L'Alabès patia de valent, però mantenia l'1 a 0 a favor. Al minut 63, un després de ser expulsat el local Jota, Griezmann va empatar superant amb un subtil toc de pilota per sobre de Pacheco. El la jugada següent, el porter es va lluir amb una gran aturada a Messi. I és que a Pacheco se li acumulava la feina davant el poder ofensiu blaugrana, convertint-se en el gran heroi en salvar un punt per al seu equip amb una gran seguretat i intervencions de mèrit.