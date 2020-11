Suspenen un partit de Lliga Femenina en el descans en descobrir un positiu per coronavirus

El duel entre l'Araski AES i el Casademont Saragossa en la Lliga Femenina Endesa ha estat suspès aquest diumenge en el descans de la trobada, quan s'ha conegut el positiu per coronavirus d'una jugadora visitant en el Poliesportiu Mendizorrotza.

Després de molts minuts d'incertesa sobre el parquet, després del 26-31 amb el qual ha acabat el primer temps, les jugadores basques han sortit a la pista per a aplaudir al públic present i acomiadar-se. Llavors s'ha conegut que un positiu en el quadre aragonès era el causant del retard i de la suspensió definitiva.

"Malgrat haver-se complert amb el protocol covid de la FEB, s'ha suspès per precaució el partit entre el Araski i el Casademont Zaragoza en conèixer-se un positiu en una PCR d'una jugadora internacional que ha passat aquesta prova per a incorporar-se amb la seva selecció", ha comunicat la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) en una primera explicació oficial.

Per part seva, el quadre aragonès ha explicat la seva manera d'actuar en un comunicat. "El Saragossa ha conegut de l'existència d'un positiu per COVID-19 una vegada començat el joc, moment en què ha traslladat immediatament aquesta circumstància a la Federació. L'expedició aragonesa ha realitzat els preceptius test durant la tarda del dissabte, tal com estableix la normativa FEB", diu.