Els triples i la defensa del Girona a la segona part destrossen el Cadí la Seu

Vint minuts va resistir el Cadí. Semblava que les bones prestacions de Dornstauder i Jespersen serien un ganxo d'allò més bo per a les urgellenques. I ho va ser una estona. Però no prou estona per aguantar la tempesta de bàsquet, triples en atac i ofec del bo en defensa, que el Girona va oferir a la segona part. Després d'un 27 a 27, quatre triples gairebé seguits de les gironines i una pressió defensiva que va fer perdre una possessió rere l'altra a les urgellenques va trencar el partit.

I això que després d'una bona arrencada de les gironines, el duet format per Dornstauder i Jespersen va posar en òrbita les urgellenques. De fet, deu punts entre la canadenca i la danesa van posar al davant les de la Seu (10-8) després del 0-6 inicial. L'entrada en el bàndol dirigit per Eric Surís de la lituana Labuckiene va donar aire a les visitants, que van marxar al primer descans quatre punts davant (14-18). Però les urgellenques estaven amb prou bona dinàmica, i tancant bé els rebots en defensa, i una vegada van entrar un parell de triples (de Pujol i Bahí), les urgellenques van tornar a passar al davant (24-23) malgrat que l'alegria va durar poquet.

Amb tot, un triple de Bahí equilibrava el matx només tornar del descans (27-27). Però seria el principi del final. Perquè quatre triples gairebé seguits de les gironines, només trencats per dos tirs lliures d'Ariadna Pujol van trencar el partit (29-39). El forat, a partir de llavors, només va fer que créixer. Entre l'encert exterior de les de Girona i, sobretot, la forta defensa que van imposar, que ofegava una rere l'altra les accions del Cadí, molt desencertat, els marges es van anar ampliant.

Bernat Canut va mirar de fer canvis a tort i a dret, intentant fer reaccionar el seu equip. Però ni els temps morts amb visible enutjament no van servir per reactivar les jugadores de la Seu. Les possessions perdudes i les errades no forçades se seguien al bàndol local mentre que, amb el partit ja trencat, la solvència ofensiva de Ferrari va acabar de ser l'estilet d'un Girona ja desfermat. Fins a 26 punts de marge va arribar a tenir (44-70) després d'un triple de Gray. De ben poc servirien els dar-rers encerts urgellencs en un matx de dues cares. El tècnic local, Bernat Canut, lamentava al final del partit algunes badades al primer temps.