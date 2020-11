Victòria balsàmica del Madrid abans de rebre dimarts l'Inter

El Reial Madrid va frenar les turbulències abans de rebre aquest dimarts l'Inter de Milà a la Champions amb una victòria còmoda (4-1) davant l'Osca en la vuitena jornada de la Lliga Santander, un partit resolt per la inspiració d'Eden Hazard, que va obrir el compte dels blancs amb un xut amb l'esquerra increïble i pel talent de Karim Benzema.

Dos partits després, l'equip de Zidane va tornar a guanyar a casa. No va ser una empresa senzilla per al 13 vegades campió d'Europa, que va haver de patir l'atreviment del seu rival en el quart d'hora inicial. El conjunt de Míchel, que té de tot menys complexos, va treure pit al principi però va acabar pagant els plats trencats de les derrotes amb el Cadis i el Xakhtar, fins i tot els de Moenchengladbach. El Madrid es va agradar després del 0-1 en el que va ser un dissabte de reconciliació. Hazard feia 392 dies que no marcava, i ahir va anotar el seu primer gol de la temporada i el segon des que vesteix la samarreta del Reial Madrid, però es va mantenir fred davant la felicitació dels seus companys. La primera part no només s'havia posat a favor dels blancs, sinó que el marcador també els va donar la raó. Molt més quan Benzema va dibuixar el segon en una bona acció personal fregant el temps de descans.

A la represa, Valverde va fer el 3 a 0 i en uns minuts de relaxació va marcar el 3 a 1, però els madridistes ho tenien tot a favor i de nou Benzema va certificar la golejada a les acaballes amb el seu segon gol particular.