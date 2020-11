«Els jugadors voldrien menys incertituds i més rigor si es vol continuar l'OK Lliga»

El màxim mandatari del club arlequinat reflexiona sobre les contínues suspensions de partits de l'OK Lliga i sobre els efectes de la crisi sanitària en les diferents àrees de l'entitat

El primer equip arlequinat no ha tornat a jugar des que va rebre el CE Noia Freixenet, a les Comes, el dissabte, 10 d'octubre. Des d'aleshores, les quarantenes per sospites de positius de covid-19 o la confirmació que algun jugador del Garatge Plana Girona, CP Calafell i CH Caldes Recam Làser tenia la malatia han obligat als igualadins a suspendre els tres últims partits de l'OK Lliga.



La incidència de la pandèmia en els rivals de l'Igualada Rigat no permet a l'equip de Francesc Linares centrar-se en la lliga.

No, per tercera setmana consecutiva l'equip no ha pogut competir. Dimecres, un jugador del Caldes es va haver de sotmetre a un test PCR com a contacte directe d'un positiu aliè a l'equip i divendres es va confirmar que tenia la covid. Per tant, de nou, s'ha hagut de suspendre el partit. Per als tècnics i els jugadors és una situació difícil de gestionar. Durant la setmana s'entrena i es prepara el següent partit amb rigor: es veuen vídeos de l'oponent, es treballen conceptes tàctics defensius i ofensius específics i, després, no poder jugar genera frustració.

En aquestes circumstàncies, ha de ser difícil adquirir i mantenir el ritme de la competició i recuperar-se de les tres derrotes encaixades en els tres primers partits de l'OK Lliga?

Sense jugar no es poden recuperar les bones sensacions ni consolidar una dinàmica positiva. No és una situació gens fàcil per a l'equip. Les derrotes encaixades no generen preocupació dins el club. Dues van ser contra rivals d'un gran potencial com el Deportivo Liceo i el Noia i la tercera, al Vendrell, va ser conseqüència d'un arbitratge que va desequilibrar emocionalment als jugadors. Tot i això, estem convençuts que aquest curs, l'Igualada Rigat assolirà sense dificultats l'objectiu de la permanència.

En sis jornades s'han suspès onze partits de lliga. Veu viable la continuïtat de la competició?

La majoria dels jugadors de l'OK Lliga no són professionals. La realització de test PCR està recomanada per la federació però no és obligatòria i el cost l'han d'assumir els clubs, l'economia dels quals ja pateix prou per la crisi econòmica generada per la pandèmia. Els jugadors voldrien menys incertituds i més rigor si es vol continuar l'OK Lliga.

L'Igualada Rigat es va classificar per jugar la Word Skate Europe Cup. Però dijous es van suspendre les competicions europees d'hoquei patins.

El Comitè Europeu d'Hoquei Patins (CEHH) va prendre la decisió d'ajornar-ne l'inici. Després del 31 de desembre, s'ha de tornar a avaluar la situació i decidir si es poden disputar i, en aquest supòsit, quin format és el més adequat.

Les competicions tutelades per la Federació Catalana de Patinatge deuen estar suspeses?

Tots els equips base van suspendre la seva activitat dijous. Es va fer la pretemporada amb normalitat i es van jugar les dues primeres jornades de lliga en totes les categories, però el futur és una incògnita. Amb índex d'incidència de la pandèmia inferiors als de l'Estat, França, el Regne Unit, Bèlgica, Portugal o Alemanya s'estan confinant d'una o altra manera. No hauríem de preveure que també haurem de seguir aquest camí?

Les conseqüències de la crisi sanitària han incidit en l'economia de l'Igualada Rigat HC?

Hem perdut el suport de moltes empreses que han vist reduïda la seva activitat o que han hagut d'aturar-la. Els socis han mantingut el seu compromís, però preveiem que les institucions reduiran l'import de les subvencions que atorguen als clubs. L'Igualada Hoquei Club se'n sortirà ajustant les despeses als ingressos reals.