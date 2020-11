El Manresa FS juvenil no està a l'altura i cau golejat pel Barça al Pujolet

El Manresa FS va patir una clara golejada al pavelló del Pujolet davant del poderós FC Barcelona. El conjunt manresà dirigit per Miquel Bonilla no va estar a l'altura que requereix la competició, i davant del millor rival possible no va desplegar el seu joc habitual. L'equip bagenc es va veure desbordat en tot moment i no va tenir cap opció per competir.

Els primers deu minuts de joc ambdós equips van estar igualats. Els barcelonins es van avançar en el marcador però el local Oruña va poder empatar ràpidament. El FC Barcelona va aconseguir marcar l'1-2 al minut 16 de la primera meitat i a partir d'aquí els locals es van desconnectar. Els jugadors de casa, amb molts nervis, van començar a perdre pilotes i els blaugrana ho van aprofitar per sentenciar. Al descans els visitants ja guanyaven per un clar 1-4.

A la represa, els juvenils del Manresa FS van sortir amb una mentalitat molt bona i van gaudir d'un parell d'ocasions molt clares sense encert. A partir d'aquí, els blaugrana van començar a dominar i a ser molt superiors. Els manresans van estar molt trencats durant la segona meitat i el FC Barcelona ho va aprofitar per arrodonir la golejada fins a arribar a un ampli 1-8 al final del partit.

En la propera jornada de la competició, els juvenils del Manresa FS visitaran la pista del Ripollet, equip que ha sumat una victòria en les primeres tres jornades de la Divisió d'Honor juvenil.