Soferta primera victòria del CE Manresa

En la tercera jornada de la lliga de Tercera Divisió ha arribat el primer triomf del CE Manresa. L'equip de Ferran Costa, malgrat no poder desenvolupar el seu joc habitual, amb molt de ritme i bones combinacions, va aconseguir doblegar un San Cristóbal empallegós fins i tot quan va quedar amb inferioritat numèrica per l'expulsió d'Adrien al minut 38 i d'Oscar Sierra al 70. Un únic gol d'Erik Rafael va servir als manresans per sumar els tres primers punts de la temporada.

La veritat és que el duel va ser molt travat, amb poca continuïtat i amb moltes imprecisions, sobretot en les passades definitives. Sigui com sigui, si un equip va exposar més per buscar la victòria aquest va ser el CE Manresa, davant del conjunt, el que entrena Oliver Ballabriga (ex de l'Avià), que va utilitzar el futbol directe, sobretot des que va quedar amb inferioritat, per intentar inquietar la porteria de Marc Vito, sense pràcticament aconseguir-ho.

Els primers minuts del partit es van jugar a la zona ampla del terreny de joc, sense cap dominador clar i amb pèrdues de pilotes constants d'uns i altres. La primera aproximació va ser per als visitants, però Roger Escamilla (exdavanter del CE Manresa) no va arribar amb el cap a una assistència al segon pal. El CE Manresa no estava còmode sobre el camp, però a mesura que avançaven els minuts va anar madurant el matx. Precisament, al minut 27, va arribar l'1 a 0, obra d'Erik Rafael, que va aprofitar un seguit d'errors defensius dels visitants en el rebuig de la pilota per batre Zapico. Abans del descans, al minut 38, Adrien va veure la segona targeta groga per travar Noah –la primera l'havia vista dos minuts abans per unes mans–; en aquesta acció es va reclamar fora de joc del mateix Noah. Precisament, el davanter manresà va tenir una bona ocasió al minut 44, després de rebre d'Izan Checa, però el seu xut creuat dins l'àrea el va rebutjar Zapico amb el peu. En el descompte, hi va haver una altra bona assistència del mateix Izan Checa a Aleix Díaz, però aquest no va aconseguir fer un bon control, quan hauria quedat sol davant el porter dels egarencs.



Una altra expulsió

A la represa, i amb superioritat numèrica, el CE Manresa va insistir en atac, però a batzegades. Al minut 55, primer Àlex Iglesias i després Juli Serrano van xutar massa alt. Els nou jugadors del San Cristóbal (més el porter), estaven ben posicionats en les tasques defensives i lluitaven per cadascuna de les pilotes. Al minut 70, segona expulsió al San Cristóbal, en aquest cas de l'experimentat Oscar Sierra per una falta contundent al mig del camp, sense perill aparent. En el tram final de l'enfrontament, el domini va ser abassegador dels manresans, malgrat no trobar porteria. El San Cristóbal es replegava en defensa i llançava pilotades llargues en un intent de sorprendre centrals del CE Manresa, sense aconseguir-ho. En el minut 80, volea per sobre del travesser de Noah i en el 91, xut arran de pal de Toni Sureda. Aquestes van ser les ocasions més clares a la segona part.

La propera setmana, en la quarta jornada, el CE Manresa visitarà el camp del Santfeliuenc, dissabte a les 6 de la tarda. L'equip del Baix Llobregat ha fet tots els resultats possibles. Va perdre amb el Vilafranca (2-0), va vèncer la Pobla Mafumet (1-0) i ahir va empatar amb la Muntanyesa (0-0).