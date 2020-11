El Barça vol seguir amb pas ferm a Europa

El Barça rep aquest dimecres (21 h) al Camp Nou el Dinamo de Kíev, el rival que va tenir la mala sort d'assistir impotent, en aquest mateix escenari, a una de les majors exhibicions futbolístiques que se li recorda al mític Dream Team. Va ser en la tornada dels setzens de final de la Lliga de Campions 1993-94. Llavors, el conjunt blaugrana, on jugava el que ara és el seu entrenador, Ronald Koeman, va guanyar el conjunt ucraïnès per 4-1, tot i que podrien haver-li caigut molts més, ja que va arribar a rematar 29 vegades a porteria.

Koeman reconeixia ahir que sempre que parla amb Pep Guardiola recorden aquell partit. «Tant de bo demà puguem repetir el nivell que vam mostrar llavors», va desitjar el tècnic.

El partit d'avui serà molt diferent al de fa 27 anys. El Barça no necessita la gesta de remuntar cap 3-1 com aquella nit, sinó que simplement té com a objectiu encadenar la seva tercera victòria seguida a la Champions, després de les aconseguides contra el Ferencvaros (5-1) i la Juventus (0-2).

Tampoc el Dinamo de Kíev actual és aquell, considerat llavors un dels equips més perillosos del moment. El d'ara viu a l'ombra del todopoderos Xakhtar Donetsk a Ucraïna i arriba a Barcelona colpejat pel coronavirus amb nou jugadors contaminats. Els blaugranes, en canvi, caminen amb pas ferm a Europa, mentre es desinfla a la liga, on ha sumat només dos punts dels últims dotze possibles, encara que el seu joc ha estat força millor del que diuen els seus resultats. Koeman ja ha trobat un onze tipus, que registra pocs canvis, i que tornarà a veure demà, a l'espera que Marc-André Ter Stegen rebi per fi l'alta mèdica i es converteixi de nou en el porter titular en les pròximes dates.

En les rotacions del centre del camp, potser és l'hora de donar descans a Frenkie de Jong, el que confirmaria Sergio Busquets i Miralem Pjanic al doble pivot i, per davant, sembla segur el retorn de Pedro González 'Pedri' al costat de Leo Messi i Ansu Fati, amb l'únic dubte d'Antoine Griezmann o Ousmane Dembélé.

L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, no creu que les baixes per la covid-19 amb què el Dinamo de Kíev es presentarà aquest dimecres al Camp Nou aplanin el camí perquè el seu equip encadeni la tercera victòria a la Lliga de Campions, i ha recordat el que li va passar al Reial Madrid contra el Xakhtar Donetsk la primera jornada de competició.

Fins a 9 jugadors del Dinamo s'han quedat a Kíev en haver donat positiu per coronavirus, una circumstància que comença a condicionar de forma habitual molts partits i que Koeman creu que cal començar a acceptar amb naturalitat. «El tema covid té ara mateix molta influència en el nostre dia a dia i el nostre treball i és la situació que hem de viure. Segurament això influeixi en la qualitat del Dinamo de Kíev. No sé si el seu nivell baixarà, però esperem un contrari que ens complicarà la vida, i caldrà estar bé per guanyar», va declarar.

Al respecte, Koeman ha recordat que «el Xakhtar també va arribar amb baixes pel mateix motiu i va guanyar el Reial Madrid (2-3)», pel que considera que «no es pot esperar que el Dinamo de Kíev baixi molt» el seu rendiment aquest dimecres al Camp Nou.

El Barça compta per victòries els seus partits a la Champions (5-1 contra el Ferencvaros i 0-2 contra el Juventus), on es troba en una dinàmica molt diferent a la que porta a Laliga. «Sumar només dos punts en les últimes quatre jornades no és bo, i és normal que hi hagi crítiques. Aquestes sempre van per a l'entrenador. Les accepto, les assumeixo i segueixo treballant per millorar coses. A la fi, el que compta és guanyar partits», va reflexionar al respecte. No obstant això, Koeman va dir sentir-se satisfet per «l'actitud» i «la imatge» que està mostrant l'equip, «amb molta gent jove. Cal una mica de tranquil·litat i temps per canviar coses».