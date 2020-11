El CE Manresa i la FUB amplien el seu conveni amb sessions formatives per als tècnics

El primer equip del CE Manresa seguirà lluint el logotip d'UManresa a la màniga de la seva samarreta. Aquesta tarda, el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, i la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, han signat la renovació de l'acord d'esponsorització i promoció. El conveni també manté els espais de publicitat de la institució universitària a les banquetes de l'estadi del Nou Congost.



La gran novetat és que, properament, la Universitat oferirà càpsules informatives als entrenadors del CE Manresa. La temàtica serà diversa i dirigida a les seves necessitats€ psicologia esportiva, nutrició, tractament de les lesions, etc. En resum, sessions curtes de formació per a millorar el coneixement dels tècnics del Congost.



Les dues comitives també estan treballant perquè els estudiants de fisioteràpia puguin realitzar pràctiques en els conjunts del club manresà.

Mentrestant, els treballadors i els estudiants de la FUB podran fer-se socis de l'entitat aprofitant les quotes reduïdes anomenades Manresa Next Generation, per només 25 euros, o la quota col.lectius, com a empresa col—laboradora, per 30.



Per a Valentí Martínez, "aquest conveni ens aporta vincular-nos a una entitat esportiva de primer nivell. A més, la Universitat pot facilitar la seva experiència i coneixement en aquest camp".





??? Escolta les declaracions del director general de la Fundació Universitària del Bages @valmares, després de la ?? renovació i ampliació del patrocini ?? pic.twitter.com/rhnVcnczoo — CE Manresa (@CdEManresa) November 4, 2020

La presidenta del Manresa, Ruth Guerrero, ha destacat "que la FUB segueixi confiant en el club en els difícils temps per la covid, és per sentir-nos especialment orgullosos".La FUB i el CE Manresa van començar aquesta aliança el 2003 amb l'esponsorització del juvenil A. Les dues entitats treballen per millorar i ampliar aquest acord en un futur pròxim.