La Marató de Nova York també es pot fer de forma virtual i pel terme de Manresa

Diumenge era la data prevista per a la celebració de la prestigiosa Marató de Nova York. A l'agost, però, i degut a la pandèmia, es va suspendre. Aquest era un any especial ja que es complia la 50a edició de la prova, una celebració que s'ha ajornat per al 2021 si la situació millora.

Normalment, a la Marató de Nova York hi solen participar cor-redors de casa nostra. El manresà Jordi Blancafort tenia previst ser-hi. Aquest atleta del Club Bravo Running té 48 anys i és infermer de professió. Fa poc més de dos anys que practica l'atletisme amb una certa regularitat –mai abans havia fet esport– i participa en diverses maratons internacionals al llarg de l'any. El 2019 va córrer per primera vegada a Nova York i ho va fer amb el temps de 2 h 54' 49'', un registre destacat per la seva edat, que va servir per aconseguir plaça per tornar-hi enguany. Com moltes maratons i altres proves atlètiques en les quals la participació és molt elevada, la Marató de Nova York ha posat a l'abast l'edició virtual, que els participants podien fer entre el 17 d'octubre i l'1 de novembre.

Jordi Blancafort ha estat un dels 13.500 corredors que ha acceptat el repte de fer-la de forma virtual, presencialment sempre hi ha més de 50.000 atletes. La particularitat d'aquest manresà és que va fer els 42,195 km necessaris donant la volta al terme de Manresa. Jordi Blancafort explica que, «a causa dels confinaments de la primavera, i sobretot el mes de maig, vaig anar descobrint els camins del perímetre manresà i vaig veure que donava per als 42,195 km. Vaig crear el traçat amb sortida i arribada al Congost. El recorregut és mixt d'asfalt i ter-ra i passa per llocs emblemàtics com el Gorg Blau, l'Oller del Mas, el parc de l'Agulla, els dos rius, el Cardener i el Llobregat, etc. En aquest cas, la prioritat no era el temps, que finalment va ser de 3h 27' 27', sinó la satisfacció de fer una marató a la meva ciutat. Cal tenir en compte que el desnivell era de 600 m, i a Nova York és de 400. Vaig fer el recorregut sol, i la meva dona, amb el cotxe, tenia cura dels avituallaments. La volia córrer el mateix dia 1 de novembre, però al final vaig optar pel 25 d'octubre pensant en possibles confinaments».

Blancafort, que ara espera la corresponent medalla de l'organització, considera que «poder fer aquesta prova ha estat un estímul diferent al dia a dia de la nostra feina, amb les vivències actuals o les que ja ens ha deixat la pandèmia». L'organització de la Marató de Nova York, i a través d'una APP de geolocalització, rep el recorregut i el temps dels participants a l'edició virtual per així poder certificar la seva veracitat.

El preu de la inscripció ha estat de 50 euros, un preu molt més baix respecte del que es paga quan la cursa és presencial.