Les obres del camp de futbol de Súria han resolt mancances

Les obres de millora del camp municipal de la Riera del Tordell de Súria, que es van iniciar el mes de març, però que van haver-se d'aturar pel confinament, ja han arribat al seu terme. L'objectiu d'aquesta actuació era resoldre les mancances i els problemes detectats als vestidors, la graderia i la tanca perimetral. Les millores han consistit en una remodelació interior dels vestidors per tal de guanyar més espai d'ús i evitar els degoters, pintar l'estructura de la graderia i la façana posterior, i renovar la tanca. El pressupost de les obres, impulsades per les àrees d'Esports i Urbanisme, ha estat de 293.364 euros, finançat per l'Ajuntament surienc i la Diputació de Barcelona.