Tres punts endavant i dues passes enrere

Ter Stegen va tornar fent grans aturades com aquesta a Supriaha

Ter Stegen va tornar fent grans aturades com aquesta a Supriaha albert gea/reuters

Al Barça en construcció al qual estem assistint en aquest principi de temporada se li poden perdonar falta de gol, perquè no té ariets, algunes disfuncions i fins i tot mals resultats. Però és complicat d'explicar la barreja d'apatia després del gol inicial, falta de recursos per refer-se de la sorpresa que suscita que t'ataqui un equip en quadre pel covid i el colador defensiu en què es van convertir els blaugrana. L'equip de Koeman va fer el ple de nou punts en la primera volta del grup G de la Champions però va fer dues passes enrere en la seva evolució. Si volen que se'ls creguin, no es poden tornar a permetre actuacions tan dolentes, en un partit en què van acabar demanant l'hora.

Això que el Barça va començar bé amb un xut de Griezmann al minut 2. Tot seguit, una nova paret va acabar amb un penal tan clar com innecessari de Popov sobre Messi. L'argentí va xutar fort i va batre el porter debutant a Europa als cinc minuts de partit.

En un un sol minut haurien pogut arribar dos gols més. Primer, en una rematada al travesser de Pedri i després en un xut d'Ansu rebutjat pel porter. Griezmann, amb tot a favor, va enviar el rebot al lateral de la xarxa. Superat el temporal inicial, però, el Dinamo va començar a sortir de l'àrea en una falta que hauria pogut acabar en penal de Piqué si el col·legiat no hagués fet repetir el llançament. Tot i una nova parada de Neshcheret a Messi, els forasters havien tastat l'àrea blaugrana. I els havia agradat.



Avisos ucraïnesos

Segurament relaxat per la presumpta debilitat del rival, el Barça va deixar de pressionar i el Dinamo va avisar en una acció de Shepeliev i, sobretot, en una centrada de Tsygankov que va permetre adonar-se'n que Ter Stegen tornava després de 82 dies lesionat.

En aquest moment, el Dinamo ja era capaç de lligar llargues possessions aprofitant els espais d'un conjunt local massa separat, gens pressionant i que ja estava jugant, directament, molt malament. La millor ocasió es veia a venir i va arribar en una nova acció per la dreta amb rematada de Buialskyi que va salvar Ter Stegen recordant que encara sap fer miracles.

Koeman ja feia mala cara. Griezmann i Ansu van voler avisar amb xuts dèbils i van ser més clares les ocasions de Pedri a centrada de Dest, de Messi en un xut desviat a córner i en una bona parada, novament, de Neshcheret a xut ras d'Ansu per tancar uns últims minuts que no esborraven un tram central de primera part d'apatia incomprensible.



Gol anul·lat i salvador Ter Stegen

El que segueix fent malament Ter Stegen és sortir en les centrades altes i una indecisió en la primera acció de la represa va estar a punt de suposar l'empat de Kedziora. L'assistent va sortir a l'ajut dels blaugrana i va dir que la centrada havia sortit per la línia de fons. I encara hauria pogut arribar l'empat en una contra molt mal defensada per De Jong en què, aquest cop sí, Ter Stegen va demostrar les seves virtuts salvant amb el peu un xut de Supriaha.

Després d'una nova exhibició de Neshcheret parant una falta a Messi, Koeman va moure la banqueta i va reforçar la banda dreta per tapar els contraatacs del potent Gerson Rodrigues. A l'altra banda, el porter ucraïnès tenia el seu gran dia i va rebutjar un cop de cap de l'acabat d'entrar Sergi Roberto. La jugada va acabar en córner i, en la segona jugada, Ansu Fati va centrar i Piqué, que no havia tornat a la defensa, va rematar de cap i va marcar el segon.

Però el gol del central no va evitar que continuessin els problemes i el colador en una defensa que ahir trobava a faltar un central com Déu mana. Una nova sortida sense pressió va acabar amb una pilota llarga cap a Tsygankov. Aquest va tornar a encarar Ter Stegen i el porter alemany, de manera novament miraculosa, va evitar el primer gol ucraïnès.

El Barça va voler retornar a l'atac immediatament amb arribades poc clares de Messi i d'un Dembélé que ja estava abusant del regat. Els canvis van arribar i, un minut després, Ter Stegen va tornar a salvar un gol de Verbic però ja era impossible fer el mateix a Tsygankov amb el rebuig. Tocaria patir perquè la sensació era que el Dinamo podia seguir atacant i el partit era d'anada i tornada. Dembélé va tornar a fer lluir Neshcheret però el Barça no rutllava. Fins al final, entrada d'Aleñà per tapar forats i esperar a que s'acabés el partit. L'evolució es va aturar en sec. Toca reiniciar.