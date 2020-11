Ajornaments amb distribució irregular entre els nostres clubs

Amb l'esport amateur i de base totalment parat, són les competicions anomenades professionals les que segueixen endavant amb empentes i rodolons. La desigual distribució de les normatives de confinament en les diferents comunitats autònomes també provoca que la majoria de campionats que apleguen rivals de més d'un territori també segueixin endavant, malgrat excepcions.

Els principals clubs de casa nostra disputen lligues, a més que tenen diversos protocols de rastreig de positius. Des de la total professionalització i, per tant, rigor de l'ACB fins a la voluntarietat de l'hoquei patins. Fins ara, i encreuem els dits, no hi ha hagut casos entre els seus jugadors, però sí entre els rivals.

Barrejant-hi Europa

L'ACB té el problema que alguns dels seus equips disputen competicions europees, i en les darreres setmanes hi ha hagut una plaga d'infeccions en clubs que, per exemple, han viatjat a Rússia. El Baxi, de moment, ha tingut força sort i només li han canviat dos partits de dia, un dels quals es jugarà dijous vinent, i ni tan sols ha estat per casos en el rival, sinó en un tercer, la qual cosa ha provocat moviments com en les fitxes del dòmino.

També en bàsquet, al Cadí només li van modificar la data del primer partit per positius al Casademont Saragossa i ja està recuperat. Més problemes ha tingut l'Igualada Rigat d'hoquei patins masculí. En aquesta lliga, els controls són voluntaris i l'equip arlequinat ha vist com ajornaven els tres últims partits (Girona, Calafell i Caldes) per positius en el rival. El mateix li va passar a l'Igualada Femení HCP a l'OK Lliga femenina la setmana passada amb l'Areces.

En futbol sala, arribem a la tercera jornada a Segona B i el Sala5 Martorell no podrà jugar demà per positius en el Gasifred, un rival d'Eivissa. Tots aquests canvis sobtats repercuteixen en el rendiment, ja prou afectat per l'ambient general. L'esport és segur, però els calendaris no.