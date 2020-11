El Manresa té un nou examen davant un Santfeliuenc madur

El Manresa té aquesta tarda el quart compromís de la lliga de Tercera Divisió. Amb dues derrotes i una victòria, els manresans s'enfrontaran a un experimentat a la categoria, el Santfeliuenc, al camp de les Grases de Sant Feliu de Llobregat (18 h).

Ferran Costa, entrenador del Manresa, considera el rival d'avui un equip «coneixedor de la categoria i amb jugadors contrastats, molt creatius del mig del camp en endavant. Un conjunt molt diferent dels que ens hem enfrontat fins ara. Venen de sumar en els dos darrers partits, en una lliga que, pel seu format, és de vital importància fer punts». Respecte del Manresa, que diumenge va aconseguir el primer triomf, sobre el San Cristóbal (1-0), Costa ha dit que «els jugadors estan fent una molt bona feina i es mereixien segurament abans el primer triomf. En tot cas, davant els egarencs vam mostrar maduresa i vam saber controlar aquells detalls que en altres enfrontaments ens han portat a la derrota».

Davant del fet que el Manresa només hagi fet un gol en tres partits, l'entrenador no ho considera preocupant, «primer perquè és la tendència en la majoria de partits de la categoria i segon perquè creem ocasions. El futbol és capriciós i potser en algun partit totes les oportunitats les aprofitarem. Cal recordar, malgrat que a la pretemporada ens va anar molt bé, que tenim una plantilla nova i que encara hi ha molta feina per fer».



El Terrassa, prova a Igualada

El camp de les Comes viurà demà (17 h) un interessant duel entre els dos capdavanters del subgrup A de la Tercera Divisió. L'Igualada, invicte amb tres triomfs en tres jornades, rebrà la visita del Terrassa, un equip que ha de lluitar per una de les places capdavanteres; els egarencs, que van descansar en la segona jornada, van vèncer a Valls (0-3) i van guanyar el Castelldefels a casa (1-0), i seran una bona revàlida per als anoiencs.