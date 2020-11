McPhee aconsegueix la "pole" sota la pluja a Moto3; Arenas, tercer

El pilot britànic John McPhee (Honda) s'ha adjudicat aquest dissabte la pole per a la carrera de Moto3 del Gran Premi d'Europa, tretzena cita de la temporada, en una sessió marcada per la intensa pluja caiguda sobre el Circuit Ricardo Tormo de Xest i que ha ocasionat nombrosos canvis a la graella.

Així, l'espanyol Raúl Fernández (KTM), que havia aconseguit acabar segon a 64 mil·lèsimes del 'poleman', va ser desplaçat fins al vuitè lloc després de veure anul·lada la seva volta ràpida per bandera groga. Això va motivar que l'italià Celestino Vietti (KTM) ascendís al segon lloc de la graella de sortida.

També es va beneficiar d'això el líder del Mundial, l'espanyol Albert Arenas (KTM), que aquest diumenge, després de passar per la Q1, partirà tercer a Xest a la recerca d'assentar-se en el més alt de la classificacio general, on avantatja en 19 punts al japonès Ai Ogura (Honda), també afectat per les sancions i que iniciarà la cita onzè.