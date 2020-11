Sense el capità per acumular provisions

Poc es pot queixar de les lesions el Baxi Manresa aquesta temporada. Més enllà de les absències recurrents d'un home que no entra a la rotació com Janari Joesaar, que podria tornar avui, només Makai Mason s'ha perdut un partit. I encara ho pot fer menys davant d'un adversari a qui li falta el pivot Justiz des de la temporada passada, el talentós escorta Krejci fins a final d'aquesta, i el nord-americà Sulaimon, no recuperat d'un infortuni físic fa un mes. Però Pedro Martínez estava molt amoïnat per la lesió que es va fer Guillem Jou divendres en l'entrenament del matí, un fet que l'obligarà a canviar el funcionament de l'equip en alguns aspectes.

I és que l'ala de Llagostera és, a dia d'avui, el jugador amb més valoració de l'equip. En l'any de la seva eclosió totalitza 11,8 punts en aquest aspecte. A més, té un gran poder de cohesió entre els jugadors de perímetre del Baxi, entre els ales i els escortes, ajuda en el rebot, sobretot l'ofensiu, i trasllada les idees del tècnic al camp. Caldrè veure com ho resol l'entrenador, si jugant estones amb una formació ultrabaixa o passant Hinrichs a la posició de tres. També podria tornar a confiar, si ja està bé, en un Joesaar que ho va fer bé contra el València, el dia de la baia de Mason, però que surt d'una lesió i que no disposa de la confiança de l'entrenador.



A les portes de la victòria 100

Guanyar avui seria important per a l'equip i rodó per a Pedro Martínez, que totalitzaria ja cent victòries en les seves tres etapes en el club. El rival és un Casademont Saragossa que va fer fora Diego Ocampo, l'entrenador que va fer tornar el Manresa a l'ACB, i que hi ha posat al seu lloc l'argentí Sergio Hernández, exseleccionador. El seu homòleg a la banqueta local deia que, per jugar contra un adversari amb nou entrenador, «no hem fet coses diferents a les d'altres partits. Amb un canvi d'entrenador hi pot haver alguna incògnita sobre com jugaran, però en la part substancial, no cal estar pendents d'això i fer el nostre partit, estant bé en allò bàsic i adaptant-nos a les coses diferents que facin.

Sobre la baixa de Jou, admetia que «és una bona pregunta saber com el substituirem. Ara mateix, no tinc resposta». Això sí, també és cert que el Baxi arriba al partit després de la seva millor actuació de l'any, contra el Bilbao. «Vam jugar bé, però ja és història. Ara hem de veure quines dificultats ens trobarem a Saragossa, que segur que seran diferents, depenent del rival i de nosaltres».

Després de lamentar el calendari que li arriba ara l'equip, amb dos partits en cinc dies, després deu dies per jugar contra el Madrid i, a continuació, tres setmanes sense enfrontament, ja que «és un rotllo per planificar-ho tot», va tenir bones paraules per al rival de demà, tot i la seva posició baixa a la classificació. «Els he vist en alguns partits i han tingut moments molt bons. Al camp del València guanyaven de vint a la primera meitat, i no es pot guanyar de vint a València si no tens bons jugadors. A més, van guanyar el Gran Canària i l'UCAM Múrcia de manera molt clara. I aquests són els equips davant dels quals ens hem d'emmirallar, perquè són del nostre nivell».

Pedro Martínez també va valorar que l'equip estigui amb balanç positiu perquè «és el que vol el 80% dels equips». Guanyar avui seria important per agafar provisions. Els pròxims rivals són molt durs: Iberostar i Reial Madrid.