El Gran Canària talla la mala ratxa a la pista de l'UCAM

L'Herbalife Gran Canària va vèncer a la pista de l'UCAM Múrcia (74-78) i va guanyar per primer cop des que va derrotar el Bilbao en la primera jornada de la lliga, en aquell partit després d'una pròrroga. El conjunt de Porfi Fisac va dur la iniciativa des del primer quart, però va haver de resistir al final la reacció dels murcians.

Així, el conjunt insular va començar fort, amb vuit punts de Matt Costello en els primers deu minuts que els van propulsar a disposar de deu punts de diferència a l'hora d'acabar el període inicial (11-21). De la mà de DiLeo, l'UCAM va reduir la distància a sis punts al descans, però l'equip grancanari va tornar a fer disparar la diferència més amunt dels deu punts (50-63) amb Albicy, que va acabar sent el millor, prenent les regnes de les operacions. En el tram final, els locals es van posar a quatre punts (72-76), però un rebot en atac de Costello a 19 segons va resultar definitiu. Els amfitriomfs Frankamp i Cate, amb 16 punts, van ser els màxims anotadors del partit per davant dels 15 de Costello i dels 24 de valoració d'Albicy.

En l'altre partit que es va disputar ahir, el TD Systems Baskonia no va haver de patir gaire per vèncer el Retabet Bilbao per 82-68, un resultat que ja mostrava la mateixa diferència (44-30) en el descans. Els alabesos van tenir novament en Polonara, amb 17 punts i 27 de valoració, el seu millor home. També va anotar 17 punts Vildoza i, per als visitants, Jalen Brown en va fer 19.