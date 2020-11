Joan Mir lidera el triplet espanyol a Xest i s'acosta al títol de MotoGP

El pilot espanyol Joan Mir (Suzuki) ha aconseguit aquest diumenge la seva primera victòria de l'any i ha comandat el triplet espanyol, per davant d'Àlex Rins (Suzuki) i Pol Espargaró (KTM), en la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Europa, antepenúltima cita del Mundial de motociclisme, un resultat que li permet afermar-se al lideratge de la categoria reina i disposar del seu primer 'match-ball' la setmana vinent de nou a Xest.



Amb només 50 punts per disputar-se, els que repartiran les carreres de la setmana que ve, de nou al Circuit Ricardo Tormo, i la definitiva de Portimao, el balear té a la seva mà proclamar-se campió. Després de convertir-se en el novè guanyador diferent en 12 carreres i liderar el doblet de Suzuki, Mir atresora 162 punts, 37 més que el francès Fabio Quartararo (Yamaha), catorzè aquest diumenge, i que Rins i 41 més que Maverick Viñales (Yamaha), que va concloure tretzè.



Ara, depèn de si mateix per a fer història. En el traçat valencià, dins de només set dies, tindrà el seu primer 'match-ball' en una cursa en la qual podrà permetre's cedir fins a 11 punts respecte als seus dos principals perseguidors.





