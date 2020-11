L'eficàcia golejadora a l'inici del segon període atorga un merescut triomf al Manresa

El Centre d'Esports Manresa va assolir a Sant Feliu de Llobregat una merecuda victòria (0 a 3) que encara hauria pogut ser més àmplia si els blanc-i-vermells haguessin mantingut l'encert golejador durant l'últim quart d'hora.

Els jugadors de Ferran Costa van encaixar dues inesperades derrotes en l'inici de la lliga després de protagonitzar una pretemporada il·lusionant. Diumenge, es van imposar en un partit travat a l'egarenc San Cristòbal i ahir van tornar a compatibilitzar el bon joc amb una victòria.

El Santfeliuenc només va dominar els primers deu minuts de la confrontació. Els blanc-i-vermells van arrabassar la iniciativa i la possessió de la pilota als locals tot seguit i Juli Serrano es va erigir com el director d'orquestra dels manresans al centre del camp.

Un servei de cap d'aquest jugador va permetre a Noah rematar per primera vegada (min 15), però el seu xut des de la frontal de l'àrea de penal es va estavellar en el cos d'un defensa local. Quatre minuts després, Noah va aprofitar una erràtica sortida del porter Álex Baño per executar una llunyana i perillosa vaselina.

Els locals van aconseguir equilibrar el joc a partir del minut 18, però Moha va liderar amb caràcter i proactivitat la defensa manreana i va impedir que els jugadors de Luismi, que substutuïa al sancionat Andrés González, generissin ocasions de gol. Marc Vito va refusar sense dificultats uns xut llunyà de Boira (min 24).

La millor ocasió del Santfeliuenc va ser fruit d'un servei de falta escorat a la dreta de l'àrea de penal blanc-i-vermella. El migcentre César la va servir rasa prop del pal dret de la porteria visitant.

Les faltes sovintejaven a les acaballes del primer període, quan Noah va penetrar per la dreta a l'àrea visitant i va servit la,pilota pel tal que Toni Sureda obrís el marcador amb una gran rematada en cursa. Els blanc-i-blaus van reaccionar i Jonathan Collado (min 42) i Morgado (min 45) van obligar Marc Vito a lluir-se.



Domini aclaparador i sentència

Els blanc-i-vermells van iniciar el segon període amb ambició i actitud i van monopolitar la possessió de la pilota fins haver sentenciat el partit. Els locals no van saber con aturar l'allau de joc dels bagencs i Uri Pérez va rematar massa alt, des del punt de penal, el refús d'un defensa blamc-i-blau. Segons després d'aquesta primer avís, Érik Rafael va penetrar com a extrem dret i va servir una enverinada centrada rasa que no va trobar rematador. Dos minuts després, Noah va protagonitzar una acció individual per la dreta que va culminar amb un xut a mitja alçada que Álex Baño va refusar amb moltíssimes dificutats. El servei del preceptiu córner va culminar amb una rematada de Juli Serano des de l'interior de l'àrea que Otger va treure de sota els pals, potser amb les mans.

Finalment, el vigatà Toni Sureda va materisalitzar el segon gol visitant (min 52) amb un xut duríssim des de fora de l'àrea que es va introduir a la porteria d'Álex Baño després de llepar el travesser. Tres minuts després, Érik Rafael va sentenciar el partit amb un golàs de rosca des de l'interior de l'àrea de penal, arran de la línia de fons. Un penal de Carlos García a Noah no assenyalat (min 55); una rematada al pal d'Uri Pérez (min 80) i un xut de Jordi García (min 87) haurien pogut ampliar la golejada blanc-i-vermella.