Massa feina per tancar del tot els partits

El Barça es va retrobar amb la victòria a la lliga després de quatre ensopegades seguides en un partit en què va demostrar totes les llums, que són moltes, i les ombres, que són massa, del nou projecte que ha engegat. Entre les primeres, algunes molt enlluernadores. Pedri i Ansu són dos projectes de jugadors descomunals; sembla que Dembélé es troba recuperat per a la causa; l'equip pot jugar igual que bé amb Messi, que sense l'argentí al camp; malgrat els contratemps, el grup de jugadors actuals no s'enfonsa, sinó que s'aixeca i continua lluitant; i Griezmann va marcar un gol per segona setmana consecutiva. Tot això, molt bé.

Però al costat, les ombres. El francès va necessitar quatre oportunitats claríssimes, inclòs un penal errat, per foradar la porteria de Bravo; sense Messi al camp, i quan Ansu no està encertat, costa molt trobar algú que marqui, tot i el descomunal gol d'ahir de Dembélé per obrir el marcador. I, sobretot, la defensa. Millor dit, el sistema defensiu centrat en la banda dreta de l'equip. Ja el Dinamo de Kíev, dimecres, va esplotar aquest espai i ahir el Betis, basant-se en dos catalans, Àlex Moreno i Tello, van perforar una zona del camp per la qual Dembélé no tornava, Busquets no tapava i Sergi Roberto s'equivocava en sortir massa. Els andalusos, tan vistosos com tous en la seva pròpia rereguarda, van trobar una autopista de sis carrils que no van explotar prou a la primera part.Fins i tot el seu segon gol, quan jugaven amb deu homes, va entrar per allà. L'equip ho haurà d'arreglar perquè no pot ser que llavors s'hagi de fer tant a davant i es regali tant a darrere.



Festival d'ocasions

La primera meitat va ser una festa per a l'aficionat neutral i un maldecap per als entrenadors. Koeman i Pellegrini no podien controlar els atacs del rival. El neerlandès va deixar per primer cop Messi a la banqueta i el Barça va respondre amb una enorme primera meitat en atac. Els quatre de dalt, Pedri, Ansu, Dembélé i Griezmann, es van fer un tip d'intercanviar-se les posicions. En deu minuts haurien pogut marcar quatre gols, dos el francès i dos Ansu. També és cert en, el mateix període, Busquets gairebé es marca un autogol i Ter Stegen, en pla salvador, va rebutjar un cop de cap de William Carvalho.

Al minut 22, golàs. Dembélé, que segueix alternant accions de crac amb d'altres de jugador amateur, va entrar per la banda dreta, va superar un Àlex Moreno poc contundent, va conduir cap al mig i va etzibar una canonada amb la cama esquerra que va doblar les mans de Bravo. Tot seguit, Ansu va rebre un clar penal de Mandi. Era l'oportunitat per a Griezmann, però el porter xilè va aturar el xut. El mateix francès va errar una nova ocasió i, després d'un nou avís de Moreno, el Betis va empatar en el descompte en una conducció de Canales que Busquets, novament molt superat, no va aturar. Tello va centrar, Sergi Roberto va tocar amb el taló, això va despistar Piqué i Lenglet i Sanabria, arribant de darrere, va batre Ter Stegen. Empat decebedor pel bon joc ofensiu blaugrana.



Messi, al rescat

Al descans, Koeman va fer entrar Messi per un Ansu que es va lesionar en l'acció del penal. El Barça va tornar a fer una bona segona part en atac, però ara amb més efectivitat. Al cap de només quatre minuts, per fi es va trencar el malefici de Griezmann. La internada d'Alba buscava Messi però aquest, amb intel·ligència, va deixar passar la pilota i es va convertir en una assistència sense toc per al gol del francès.

El Betis no va atacar tant en aquesta fase i, a més, es va quedar amb deu homes. Va fer falta que el VAR li digués a Cuadra Fernández el que tothom havia vist a la primera, que Mandi havia tret amb el braç i damunt de la línia un xut de Dembélé. Amb l'algerià expulsat, Messi va assumir la responsabilitat i no va fallar.



Gol en contra, amb deu

Tot semblava fet, però una nova desatenció per la banda dreta va propiciar l'enèsima internada d'Álex Moreno, que va donar el gol fet a Loren Morón, en qui Pellegrini no confia gaire, però que marca sempre que arriba al Camp Nou.

La diferència només era d'un gol, però el Betis tenia un home menys i es va notar. El Barça va moure bé la pilota i el jugador lliure sempre va ser Sergi Roberto, qui va maquillar el seu desastre en defensa amb dues passades de gol. Una, amb un gran cop de taló a Messi, que s'estrena en acció de jugada en la temporada, i una altra per donar-li a Pedri el premi al seu gran partit. Ter Stegen, però, encara va haver de salvar un cop de cap de Loren. Ni amb 5-2 aquest Barça no pot respirar.