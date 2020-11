Raúl Fernández reina en el caos de la cursa de Moto3 mentre que Arenas ha d'abandonar

El pilot espanyol Raúl Fernández (KTM) s'ha imposat aquest diumenge a la cursa de Moto3 del Gran Premi d'Europa, tretzena prova del Mundial de motociclisme, amb un domini de principi a fi en una cita en la qual el japonès Ai Ogura (Honda) ha estat el principal beneficiat de les caigudes i abandons del líder Albert Arenas (KTM) i del tercer, del quart i del sisè classificats del campionat.



No van poder sortir millor les coses per al nipó, que en l'equador de la cursa va veure com desapareixien tots i cadascun dels seus competidors pel campionat excepte l'italià Tony Arbolino (Honda). Arenas, l'italià Celestino Vietti (KTM), l'espanyol Jaume Masià (Honda) i el britànic John McPhee (Honda) es van anar acomiadant de la batalla per permetre a Ogura acostar-se a la primera posició de la general.



Arenas, que va rebre la bandera negra després de patir problemes en la seva moto i reincorporar-se a la cursa , reté el lideratge amb 157 punts, tres més que Ogura, mentre que Vietti es queda amb 137 i Arbolino, al qual van avançar tant Sergio García Dols (Estrella Galícia 0,0) com el nipó en l'última volta, suma 134. Tot això mancant 50 punts, que es posaran en joc la setmana que ve de nou a Xest i a final de mes a Portimao.