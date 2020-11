Extirpar o suturar el menisc d'Ansu Fati?

Un cop confirmat el trencament del menisc medial del genoll esquerre, arran d'una jugada amb el defensa Mendi al partit Barça-Betis de dissabte, la jove estrella del Barça Ansu Fati és previst que avui mateix passi pel quiròfan per ser intervingut pel doctor Ramon Cugat. Posteriorment s'anunciarà el temps de recuperació.

«El menisc medial és un disc fibrocartilaginós en forma de C i té tres parts: la banya anterior, la part més mòbil, el cos mitjà i la banya posterior, que estan fixats a la càpsula articular i per aquest motiu són zones de més risc de lesió perquè presenten menys mobilitat», explica el doctor Marc Aguilar, traumatòleg de la Unitat de Genoll d'iMove-Clínica Mi Tres Tor-res de Barcelona.

Així mateix, tal com situa el doctor Aguilar, «la zona més perifèrica de menisc és la més irrigada i per tant amb més capacitat de cicatrització respecte a la zona intermèdia o la central, que pràcticament no tenen vasos sanguinis i, per tant, amb poc poder de curació». D'aquesta manera, els trencaments meniscals poden ser molt diverses segons la localització. Tal com explica el doctor Joan Leal, membre de la Unitat de Genoll d'iMove-Clínica Mi Tres Tor-res, «en aquest tipus de cirurgies s'opta per preservar el menisc suturant-lo i, si això no és possible, extirpar la part lesionada.

Aquesta decisió es pren en funció de tres paràmetres: el tipus de lesió, la localització i l'edat del subjecte. Si la lesió es localitza en una zona perifèrica de més aportació sanguínia les possibilitats de cicatrització després d'una sutura són grans, contràriament al que passa en els trencaments meniscals situats a la zona central de menys vascularització en què la reparació meniscal comportarà més risc de fracàs de la cirurgia. És per això que, en un jugador professional s'intentarà esgotar al màxim la indicació de fer una sutura meniscal per a la preservació de més superfície meniscal i, així, protegir al màxim l'articulació. Tot això tenint en compte que els meniscos exerceixen una funció protectora i d'amortiment en el funcionament de l'articulació del genoll.

El doctor Fernando Climent, membre de la Unitat de Genoll d'iMove-Clínica Mi Tres Torres, detalla que «suturar el menisc exigeix un postoperatori més llarg i acurat de més de 3 mesos, tenint com a risc inherent la possibilitat d'una reintervenció si la sutura no té èxit». L'extirpació parcial (meniscectomia) té una recuperació més breu i poc exigent però comporta la presència de menys superfície meniscal després de la cirurgia i, per tant, més probabilitat d'evolucionar a una artrosi a mitjà o llarg termini.

D'aquesta manera és crucial la presa d'aquesta decisió, perquè d'això dependrà l'evolució del genoll d'Ansu Fati a curt, mitjà i llarg termini. El doctor Climent explica que «en una lesió com la d'Ansu Fati, sent un esportista professional amb una projecció i carrera llargues, s'ha d'intentar suturar sempre que es pugui, tot i que no es pot dir fins que no s'inicia l'artroscòpia i es comprova la localització i el tipus de trencament meniscal».