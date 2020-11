El Grup Via Artés s'estrena amb una treballada victòria

Debut històric del CB Artés a EBA amb victòria. Després de mesos i mesos sense competir, els jugadors de Jordi Estany tornaven a les pistes i ho feien a una competició nova per al club. I sense públic, una de les claus dels artesencs en el seu gran rendiment dels últims anys.

Davant el Torreforta, club que ha comprat la plaça després de jugar a Segona Catalana i que ha fet una gran inversió en jugadors amb potencial, va ser un rival complicat en aquesta posada en escena, sobretot durant una primera part on els visitants van jugar millor i van estar per davant del marcador.

Als locals els va va costar entrar en joc els primers minuts. Un ambient fred i un bàsquet massa acomplexat van desnaturalitzar l'Artés, que va anar a remolc d'un Torreforta més madur durant gran part del primer temps. Tot i així, l'Artés va saber resistir els mal moments en base a una resiliència i un saber estar que van permetre que els grans minuts dels visitants no suposessin una gran diferència al marcador. 15-21 al final del primer quart. El segon període va mantenir una tendència similar però els jugadors d'Estany van mantenir-se al partit gràcies a un major encert en fase ofensiva, anotant 24 punts en aquest quart. El tercer quart va ser una demostració de la capacitat anotadora de l'Artés. un 30-19 inapel·lable que va ajudar als locals a superar al Torreforta per primera vegada en tot el partit i va corroborar la millora de l'Artés. Molt bons minuts defensius i amb un enorme encert en fase ofensiva. L'Artés va mostrar com un equip capaç de competir a EBA. I quan a l'últim quart van aparèixer els dubtes, Roger Portella va fer un pas endavant i va tancar el partit. 17 punts, 11 assistències per un 34 de valoració. Tot i l'edat, Portella segueix sent el jugador a acudir quan les coses es compliquen.