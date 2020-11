2020, l'any més boig del ciclisme

Mikel Landa, que de forma incomprensible no va córrer la Vuelta, va avisar tothom a Niça abans de començar el Tour. «O guanyem ara o aquesta nova generació ens ho posarà impossible». I no li faltava raó al ciclista alabès (30 anys), un dels 'vells'. La temporada 2020, liquidada diumenge al terme de la ronda espanyola a Madrid, ha sigut la del canvi, on una nova generació de corredors nascuts a finals dels anys 90 del segle passat, ha fulminat els 'vells' i on només un, Primoz Roglic (31), ha sigut capaç de resistir una ofensiva descomunal que només s'havia vist, tot i que de forma individual, amb el 'naixement' de Jacques Anquetil als 50, d'Eddy Merckx als 60 i de Jan Ullrich als 90.

Mai se sabrà què hauria passat si el 15 d'agost Remco Evenepoel no s'hagués precipitat per un pont a la Llombardia, hagués caigut al buit i s'hagués fracturat la pelvis. Perquè aquest jove belga de només 20 anys, el més jove de la nova generació que està revolucionant el ciclisme, sembla el millor de tots, fins i tot més que Tadej Pogacar, amb 22 anys acabats de complir i vencedor del Tour. Evenepoel ja estava nomenat per endavant com a guanyador d'un Giro que pretenia córrer abans de l'accident i on es va produir el triomf, el més inesperat de tots, d'un altre prodigi de la nova fornada, Tao Geoghegan Hart, nascut el 1995, i qui contra tot pronòstic, anant de gregari i sense comptar en cap estadística, es va imposar a Milà, curiosament, contra un altre convidat inesperat, l'australià Jail Hindley, de només 24 anys, que també pretén sumar-se l'any que ve a la festa ciclista dels joves delfins d'aquest esport.

Tao Geoghegan Hart, guanyador del Giro /

(REUTERS)

El duel més esperat

Expliquen els belgues que Evenepoel, bo en tot, tant que fins i toten les categories inferiors de Bèlgica, va començar tard amb el ciclisme per la seva aposta inicial amb el futbol , i que no ha après a moure's en el pilot i gaudir del plaer d'anar a roda. Per aquesta raó, aposta sempre per escapar-se i si l'enxampen, com va ocórrer en la primera etapa de la Vuelta a Burgos que va guanyar, al juliol, és perquè els directors del Deceuninck, el seu equip, més assenyats, el van obligar a aixecar peu perquè, per darrere, cap relleu era prou fort per capturar-lo.

El 2021 espera el gran duel entre Evenepoel i Pogacar, perquè ja no hi haurà cap raó perquè el prodigi flamenc no s'enfronti al vencedor del Tour 2020, precisament en la ruta per les carreteres franceses, en l'únic traçat de les tres grans que, per ara, es coneix. Del Giro només se sap que sortirà del sud d'Itàlia i que la Vuelta partirà de Burgos, totes, inclòs el Tour, en les clàssiques dates, si el coronavirus ho permet, de maig, juliol i agost.

Primoz Roglic, vencedor de la Vuelta /

SERGIO PÉREZ (REUTERS)

Els 'vells'

I el 2021 s'espera com l'any en què l'únic resistent entre els 'vells',fins a l'explosió de Pogacar, un dia abans de París, a la Planche des Belles Filles. «Encara no vull pensar en el que faré el 2021. Però malgrat el que va ocórrer en el Tour, em sento molt orgullós del que he fet aquesta temporada», va indicar el vencedor de la Vuelta.

Perquè aquests joves s'han menjat tots els altres 'vells', en un 2020 en què Alejandro Valverde (40 anys) s'ha quedat per primera vegada sense sumar una sola victòria; en una temporada en la qual Geraint Thomas (34 anys), Vincenzo Nibali (35) i un Chris Froome (35), reconvertit en gregari, s'han quedat amb el caseller en blanc fins al punt que aquests joves guerrillers de la bici els comencin a considerar com herois del passat.

Pier Bergonzi, especialista en ciclisme i vicedirector de 'La Gazzetta dello Sport', va publicar en acabar el Giro que si algú al seu diari arriba a escriure a l'inici de la ronda italiana que el guanyador seria Geoghegan Hart i el segon de la general, Hindley, els haurien dit si s'havien tornat bojos. Aquesta reflexió del diari esportiu italià resumeix el que ha sigut una temporada, precisament un any de bojos, pandèmia a part, on només Roglic, malgrat caure derrotat en el Tour, ha resistit davant l'ofensiva juvenil que només es va perdre, entre els 'xavals', Egan Bernal (23 anys), per culpa d'una lesió a l'esquena.