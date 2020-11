L'Igualada Rigat encaixa una golejada en el retorn a la lliga

La reincorporació de l'Igualada Rigat a l'OK Lliga no va ser reeixida. Els arlequinats van encaixar una contundent golejada (3 a 8) contra el Reus Deportiu. Els igualadins van competir de tu a tu amb el seu oponent tot el primer període tot i tenir la baixa per lesió del carismàtic capità Ton Baliu.

L'equip anoienc no havia pogut jugar els tres últims partits de l'OK Lliga programats, contra el Garatge Plana Girona, el CP Calafell i el CH Caldes, per l'aparició de possibles casos o positius de covid-19 en els seus rivals. Per tant, els arlequinats no havien tornat a jugar des del dissabte, 10 d'octubre.

La intensitat que van exhibir els igualadins durant el primer període els va permetre imposar el seu estil de joc ofensiu. Els jugadors de Jordi Garcia no van poder evidenciar la seva superioritat tècnica i els pals van impedir que Sergi Pla (min 10) i Gerard Riba (min 17) atorguessin avantatge als locals. Àlex Rodríguez va avançar els dels Baix Camp (min 20), però el jove Gerard Riba va empatar 44 segons després i Sergi Pla no va poder transformar una falta directa en el transcurs de l'últim minut.

Quan encara no s'havien consumit dos minuts del segon temps, Romà Bancells va fer l'1 a 2 i els gols de Marc Julià i Àlex Rodríguez (min 30) van propiciar la golejada reusenca. Raúl Marín, autor de tres gols, va situar l'1 a 8 a l'electrònic. Roger Bars i Gerard Riba van minimitzar la diferència.