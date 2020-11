El VAR no s'alia aquest cop amb el Madrid, que és golejat al camp del València

Tres penals i un gol en pròpia porteria van derrotar el Madrid a València. Això, malgrat que els blancs es va avançar en el marcador. En el primer tram del partit, el Reial Madrid va portar la iniciativa, va trobar espais lliures en una València més defensiu, tot i que no renunciava a l'atac. Els blancs, amb un Modric que portava la batuta, va avançar-se en el marcador en el minut 22 amb una fuetada de Benzema, lleugerament desviada pel defensor Guillamón. El control del joc era del Reial Madrid però en una situació aïllada, una centrada de Gayà va acabar amb unes mans de Lucas Vázquez; el penal, xutat per Carlos Soler, el va aturar Courtois, el rebuig va anar als peus del mateix Carlos Soler, que va xutar al pla, i en tercera instància, Musah va fer gol, però va ser anul·lat pel VAR. Tot i això, Gil Manzano va fer repetir la pena màxima (van entrar abans d'hora dins de l'àrea, Lucas Vázquez i Musah), aprofitada aquest cop sí per Carlos Soler (min 34). El Madrid no va pair el gol de l'empat i abans del descens, en una altra acció amb el VAR pel mig, Varane es va marcar el 2 a 1 en pròpia porteria, amb un rebuig defectuós que Courtois va aturar dins la porteria, segons el videoarbitratge. Després de quatre minuts de descompte es va arribar al descans amb avantatge local.

A la represa, després d'una bona ocasió per a cada equip, Marcelo va cometre penal a Maxi Gómez. Carlos Soler el va transformar en el 3 a 1 (min 53). I al minut 61, tercer penal contra el Madrid aquest cop per unes mans de Sergio Ramos que de nou Carlos Soler va convertir (4-1). Els canvis no van millorar un Reial Madrid derrotar en un duel estrany.