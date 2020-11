Braithwaite, aïllat pels positius de coronavirus a la selecció danesa

Tot sembla sortir malament al Barça i a Martin Braithwaite des del seu fitxatge a principis d'any. El club blaugrana confiava que l'Eurocopa pogués ser un bon aparador per intentar recuperar els 18 milions que va pagar al febrer, un mes abans que el coronavirus s'emportés la competició continental i tantes coses per davant. Sense gairebé minuts amb Ronald Koeman (37 en quatre estonetes), el club esperava que alguna bona actuació amb la seva selecció servís per intentar animar algun comprador al mercat d'hivern. Després de no haver marcat en cap dels cinc partits que ha jugat amb Dinamarca aquest any, es perdrà l'amistós d'aquest dijous contra Suècia després que dos positius de coronavirus en la concentració danesa obliguessin a aïllar el davanter blaugrana i vuit jugadors més, a més del seleccionador i el seu ajudant.

Si dona negatiu en les proves diagnòstiques, el punta barcelonista (que només ha celebrat dos gols aquest any, un amb el Leganés i un amb el Barça) podria participar en els següents partits de la Lliga de Nacions contra Islàndia i Bèlgica.

La Federació danesa ha anunciat que Robert Skov i un membre de l''staff' havien donat positiu en els controls realitzats. Tots dos han abandonat la concentració, mentre que s'ha procedit a aïllar el seleccionador Kasper Hjulmand, el seu assistent Morten Wieghorst i nou jugadors: a més de Braithwaite, també Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Jesper Hansen.

«Vivim en una època en què molts llocs de treball, inclosos els equips i les seleccions de futbol, ??es veuen afectats pel coronavirus. És una pena per a l'equip i especialment per als dos infectats. Volem cuidar-nos uns els altres en la mesura possible i seguir el principi de precaució recomanat per les autoritats», ha comentat el seleccionador, que haurà de cridar més jugadors per cobrir les nou baixes. S'ha de recordar que no ha pogut convocar vuit jugadors que juguen a Anglaterra per les restriccions del govern de Boris Johnson.