El Club Orientació Berguedà cancel·la les cinc curses de la lliga d'aquest any

El Club Orientació Berguedà ha decidit cancel·lar totes les curses de la Lliga Berguedà O 2.0 previstes fins a final d'any a causa de les restriccions que afecten ara mateix l'esport català a causa de la covid-19. La Lliga Berguedà O 2.0 estava integrada per cinc proves en el format rogaine 2,5 h o 1,5 h, la primera de les quals ja va ser suspesa el passat 24 d'octubre a la Pobla de Lillet. Per aquest proper cap de setmana estava programada una doble cursa a Taravil, seguia el 21 de novembre a Cal Rosal (Olvan) , el 12 de desembre a Castell de l'Areny i el 19 de desembre a Montclar. La doble prova del 14 i 15 de novembre, els 2 Dies del Berguedà, eren puntuables pel Campionat de Catalunya nocturn (dissabte) i per la Copa Catalana de mitja distància (diumenge) i que contemplaven també inscripcions de categories populars.