«Artés és poble de bàsquet i el partit de dissabte el van veure més de 300 persones per 'streaming'»

Encara que la pandèmia ha incidit en l'eufòria de l'entitat, el cert és que finalment el club artesenc ha pogut fer realitat el somni d'arrencar en una categoria estatal de bàsquet. De moment, però, els seus aficionats han de seguir els duels per YouTube

El Grup Via CB Artés va iniciar dissabte el seu camí per una nova i prestigiosa categoria, la lliga EBA. La covid-19 ja es va interposar en el final de la darrera campanya, i ara ho fa en el començament d'aquesta. Malgrat que l'esport amateur en general està aturat, els artesencs, en jugar en una categoria de nivell estatal, poden seguir la competició. Jordi Estany és l'entrenador d'aquesta formació bagenca.



Com ha paït l'equip una espera tan llarga fins a arribar a l'inici de la competició?

Certament ha estat tot molt atípic, una situació en la qual no ens havíem trobat mai, amb pretemporada i post-pretemporada. I és que la lliga l'havíem de començar el dia 17 d'octubre i al final no l'hem arrencada fins aquest 7 de novembre, tres setmanes després.

El motiu del retard, tenint en compte que en tractar-se d'una lliga de caràcter estatal es podia jugar, quin ha estat?

La Federació Espanyola de bàsquet exigia testos de covid-19 cada setmana, que havien de pagar-se els clubs, malgrat que els equips no són professionals. En tractar-se d'una despesa molt important, els clubs catalans van decidir plantar-se i no iniciar la lliga fins que no es trobés una solució. Durant aquest temps de negociació també es va decidir reestructurar els grups de la lliga EBA en els quals juguen els equips catalans, aragonesos i balears. Així, s'ha passat de tres a cinc grups amb un total de 35 equips. Amb això s'aconsegueix jugar menys jornades i tenir menys responsabilitats davant la covid-19. Pel que fa als testos, els hem de fer cada setmana entre 48 i 72 hores abans del partit, però la despesa no va a càrrec de les entitats. Nosaltres ja ens vam fer el primer test dimecres de la setmana passada i estàvem tots nets. En cas de sorgir un positiu, aquest s'aïlla i la resta de jugadors, si són negatius en dos testos, poden jugar, això sí, signant un certificat de responsabilitat. Si un cap de setmana no tenim partit, lògicament no cal fer el test corresponent. També als pavellons es fa un mínim protocol de seguretat, temperatura, gel hidroalcohòlic, etc.

Van començar la lliga aquest dissabte passat, però quan van començar a entrenar-se?

Nosaltres vam iniciar la pretemporada l'1 de setembre i per tant fa més de dos mesos que fem preparació. Sort que pel mig hem tingut la lliga catalana que ens ha servit per trencar la dinàmica. Aquesta competició ens ha anat molt bé a tots els clubs de la nostra categoria per començar a trobar sensacions.

Amb la reestructuració, queda una competició reduïda.

En cadascun dels cinc grups hi ha set equips que jugaran tots contra tots a dues voltes. Això és el que tenim ara i tampoc no perdrem molta energia en pensar en posteriors fases, perquè tampoc sabem cap on evolucionarà la pandèmia. Sí que és cert que la lliga serà curta però entremig hi ha diversos caps de setmana que serviran per a aquells equips que hagin de recuperar algun partit que tinguin ajornat.

El primer partit, victòria sobre el Torreforta.

Començar bé sempre és important, i més en el nostre cas, que estrenem categoria. Si tens errors a l'inici després costa molt recuperar el temps perdut. De totes maneres, l'enfrontament va ser molt disputat i vam anar a remolc molts minuts, encara que amb diferències curtes. A partir del tram final del tercer període vam capgirar el marcador i vam saber controlar el resultat al nostre favor. Sobre el paper, l'equip tarragoní havia de ser un rival còmode, ja que ells venen de ser campions de Segona Catalana i nosaltres de Copa Catalunya, però la realitat és que han format un equip nou de molt nivell que ens va costar molt de superar. Nosaltres tenim jugadors molt joves que no coneixen la categoria i, per tant, tot necessita una adaptació.

La llàstima és que de moment la gent d'Artés no pot gaudir de la nova categoria.

És així. Els partits es juguen a porta tancada i només poden accedir-hi directius, tècnics, jugadors i àrbitres. Artés és un poble de bàsquet i se segueix molt l'equip. El que ha fet el club és retransmetre els partits en streaming i amb comentaris inclosos. És una manera que tenen en aquests moments de veure els partits els aficionats. En els moments més calents del partit de dissabte hi havia 300 usuaris seguint l'enfrontament.

Vincular-se al Baxi és una garantia d'èxit, oi?

Lògicament és un acord que ha de beneficiar totes les parts. Els tres jugadors vinculats, Marc Peñarroya, Pau Treviño i el bosnià Lazar Mutic, tenen minuts amb nosaltres per al dia que el Baxi els necessiti. També hi ha cinc jugadors del júnior del Bàsquet Manresa que poden jugar amb nosaltres. Un d'ells, Musa Sagnia, ja va jugar dissabte.

El factor covid pot influir en la competició?

Segurament que sí, perquè pocs pronòstics es podran fer; mai sabràs com t'anirà a tu la setmana o com li ha anat a l'equip rival, si tindràs o tindran baixes. Per això prefereixo no plantejar-me un objectiu concret sinó anar partit a partir i anar veient com va tot. Lògicament que, en termes generals, la permanència i poder estar el més amunt possible a la classificació ha de ser el nostre repte tenint en compte que ens trobem en una categoria nova.