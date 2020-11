Crit d'auxili del sector de l'esport: «Estem a l'UCI, necessitem ajudes ja»

Un miler de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per llançar un crit d'auxili i demanar "solucions ja" per al sector de l'esport. "Que el Govern obri els ulls i s'adoni que la majoria del teixit esportiu del país està a la UCI, necessitem ajudes directes i efectives ja", ha exigit el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva. En un acte amb diversos representants esportius del país, el sector s'ha reivindicat com a servei essencial i ha reclamat que se'l consideri "un aliat" per combatre la pandèmia. "Prou fustigar-nos i més ajudar-nos", ha dit Esteva. El president de la UFEC ha demanat que es reobrin els equipaments esportius i es reprenguin les competicions.

El sector ha defensat que l'esport contribueix tant a la salut física com mental de la ciutadania i han demanat poder ser "útils com sempre". Esteva ha volgut posar en valor la tasca de cohesió social que fan els clubs i federacions esportives a nivell de barri i ciutat i ha demanat al Procicat que es puguin reprendre totes les competicions i es reobrin "immediatament" els equipaments.

El president de a UFEC ha reclamat s'aturi "el menysteniment permanent" que creu que el Govern fa a l'esport i ha reivindicat que són precisament "part de la solució". "Que el Govern es gravi a foc aquesta premissa: Catalunya serà esportiva o no serà", ha sentenciat al final del seu discurs.

Per la seva banda, la presidenta de l'Indescat i exsecretària general de l'Esport, Anna Pruna, ha demanat que es consideri el sector com a essencial perquè "no es pugui tancar més". Pruna ha assegurat que accepten que hi haurà d'haver limitacions com a la resta d'àmbits però ha defensat que l'esport és segur i per tant s'ha de reactivar l'activitat.

Ajudes directes

Una de les grans demandes dels representants del món de l'esport és que se'ls faci arribar ajudes "ja" per poder compensar totes les pèrdues. Pruna ha detallat que el teixit empresarial relacionat amb l'esport dóna feina a més de 80.000 persones a Catalunya i ha alertat de la "situació d'alarma social" que es viu, perquè segons assegura uns 55.000 treballadors del ram es troben en ERTO des de fa més de sis mesos. A més, ha advertit que calculen que fins a finals d'any uns 25.000 d'aquests treballadors perdran la feina i moltes entitats esportives hauran de tancar.

En aquest sentit, Pruna ha reclamat ajudes i ha denunciat que fins ara han estat "inexistents". La presidenta de l'Indescat ha avisat que si no es rescata el sector "es retrocedirà com a mínim 20 anys". Segons ha apuntat, el sector ha perdut més de 213 MEUR de facturació per la pandèmia i s'ha rebaixat en 800 MEUR l'aportació que fa a l'economia catalana. En relació a les ajudes, Esteva ha exigit que no arribin més tard del 2020.

El Govern assegura que l'esport català és segur i treballa perquè pugui reobrir "el més aviat possible"



En acabar la protesta, el representats del sector s'han reunit amb la portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, qui els ha traslladat que està convençuda que l'esport a Catalunya "és segur" i els ha assegurat que l'executiu treballa perquè el sector esportiu pugui reobrir i recuperar una certa normalitat "el més aviat possible".

El Govern també ha volgut expressar la seva comprensió per la situació "complicada i fins i tot límit" que les restriccions imposades han provocat en gimnasos i clubs esportius.