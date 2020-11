Garcia: «Estava nerviós, feia anys que no liderava una prova del Mundial»

Sobretot en la segona jornada del Gran Premi de Portugal, hi havia molt fang al recorregut

Sobretot en la segona jornada del Gran Premi de Portugal, hi havia molt fang al recorregut NICKI MARTÍNEZ/FUTURE7mEDIA

El pilot de Red Bull Factory Racing Josep Garcia va sorprendre amb el seu ritme els principals favorits del Mundial d'enduro. El surienc va pujar al podi en la primera jornada i es va emportar la victòria absoluta en la segona, en un Gran Premi de Portugal marcat per la meteorologia adversa i les exigents condicions de les especials. «Quan vaig sortir de l'última extrema vaig dir als meus pares i al meu oncle Rafa que no estava tan nerviós des que vaig guanyar el Mundial el 2017, crec que això ja ho diu tot», així resumia Josep Garcia seu triomfal retorn al Campionat del Món d'EnduroGP a Marc de Canaveses.

Tres anys després de fer història i guanyar el títol d'Enduro 2, aquest passat cap de setmana el pilot de Red Bull KTM Factory Racing tornava a el Campionat del Món d'enduro i ho feia per la porta gran, pujant de nou a podi el dissabte i aconseguint la victòria absoluta diumenge.

Garcia va iniciar la primera jornada del Gran Premi de Portugal anotant-se el millor temps en la primera especial i lluitant amb els pesos pesants del campionat pels llocs capdavanters. No obstant això, una errada en la darrera extrema, va acabar apartant Garcia de la lluita final. Tot i això, el pilot de Súria va finalitzar segon de la seva categoria, Enduro 2, i va pujar al tercer calaix de podi d'EnduroGP, satisfet amb el ritme sobre la seva KTM 350 EXC-F.

L'endemà, i sota unes condicions encara més complicades per culpa de la intensa pluja, el pilot de KTM es col·locava líder al final de la primera volta i, poc després, va anar obrint forat gràcies als seus temps i als errors dels seus rivals. Un avantatge de mig minut que va permetre Garcia conservar en l'última extrema i fer-se amb la victòria en el seu retorn al Mundial d'EnduroGP.



Última prova del Mundial

La localitat de Marc de Canaveses acollirà el proper cap de setmana un segon Gran Premi, quarta i última prova del Campionat de Món d'Enduro. Una prova on Josep Garcia lluitarà de nou per la victòria després de la seva esperada tornada a aquest certamen internacional i en una temporada tant atípica com aquesta.

Garcia arribava a Portugal amb moltes ganes perquè feia anys que no competia al Mundial. Ell va comentar que «dissabte vaig cometre alguns errors i vaig perdre temps, però tot i això vaig acabar segon en E2 i tercer de EnduroGP, que ja va ser un resultat increïble. I diumenge, vaig sortir amb més ganes que mai. A l'enduro test vaig patir una petita caiguda però i la meitat de la carrera, els meus rivals van cometre errors i vaig poder obrir un forat. En les últimes especials, el terreny estava molt trencat i era molt fàcil complicar-se la vida amb un error, una caiguda o una avaria ... I a més estava molt nerviós, feia molts anys que no liderava una prova del Campionat del Món