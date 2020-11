Pere Massegú, nou president del CT Manresa, ja té formada la seva junta directiva

Després de fer el protocol·lari relleu de presidents, Pere Massegú en el lloc d'Anjo Valentí, el CT Manresa ha donat a conèixer la composició de la junta directiva que dirigirà l'entitat els propers anys. El president Pere Massegú estarà acompanyat per David Augé com a vicepresident, Carme Ochando com a secretària, Francesc Xavier Casé com a tresorer i Salvador Haro com a vocal.

Pere Massegú ja va ser president del CT Manresa en una anterior etapa. Concretament va ser-hi del 1989 al 1993 quan va entrar en el lloc de Josep Maria Marcos. La seva relació amb el club no s'ha aturat mai com a jugador de l'equip de veterans i, darrerament com a màxim responsable del consell d'administració de la societat Indesa, la que gestiona les propietats del l'entitat. Per tot això, el traspàs amb Anjo Valentí no ha estat gens traumàtic doncs aquest tenia la clara intenció de tancar la seva llarga etapa amb tasques diverses al CT Manresa, des del 2004 com a directiu i des del 2014 com a president.