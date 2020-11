El Baxi rep amb pell de xai un rival potent

«Per al partit de demà soc pessimista, però tenim un equip amb gent que m'anima a mi i creu que podem tenir alguna possibilitat». Si no coneguéssim Pedro Martínez, podríem dir que el tècnic del Baxi Manresa renuncia a la victòria en el partit d'aquesta nit al Nou Congost contra l'Iberostar Tenerife. La baixa confirmada, i d'unes quantes setmanes, d'Eulis Báez i la possible de Guillem Jou, que ahir encara no s'havia entrenat amb els companys, per l'esquinç que es va fer divendres passat i que li va impedir jugar a Saragossa llasta l'equip davant de la visita d'un dels millors de l'inici de la lliga. L'Iberostar Tenerife només ha perdut un dels vuit partits disputats, a la pista del Barça, i té arguments de sobra per sotmetre els manresans. Però segur que un Baxi amb gran motivació després de vèncer diumenge anotant més de cent punts a Saragossa intentarà posar-li les coses difícils.

Segons l'entrenador avui local, «hem de valorar les dificultats físiques, que fan que el nostre potencial baixi una mica. L'Iberostar és el segon millor atac de la lliga des del punt de vista estadístic. Shermadini acaba de rebre l'MVP del mes i és un jugador molt difícil de defensar, que anota i passa la pilota. Els seus bases són impressionants, amb Marcelinho que és el millor jugant el bloqueig i continuació...». A Pedro Martínez li preocupa, per exemple, que «en la posició de quatre haurà de jugar més minuts Hinrichs i això no és bo, fins i tot per a ell, ja que ha de dosificar els esforços. Comptem amb que Vaulet ens pugui donar descansos en aquesta situació i que Lazar Mutic també ens pugui ajudar». Preguntat sobre si el partit en què es va guanyar el Bilbao pot servir com a punt de referència, va ser clar en dir que «amb tots els respectes, el Bilbao no és tan bo en atac».



Sense Dani Díez

L'Iberostar, que avança el partit a avui per disputar diumenge el derbi canari a La Laguna contra l'Herbalife Gran Canària, va viatjar ahir a la tarda amb la baixa de Dani Díez, amb problemes a l'esquena. Va entrar a la llista el jove montenegrí Danilo Brnovic i també va viatjar el grec Giorgios Bogris, tot i que només serà a la convocatòria d'onze homes, amb tres de quota, en cas de baixa d'última hora ja que no compta en els plans de Vidorreta.

L'Iberostar, amb anotacions superiors als altres anys, gairebé infal·lible en el tir lliure i amb la baixa per tota la temporada de Dejan Todorovic, buscarà els seus punts forts, amb Shermadini i Doornekamp en bon estat de forma, per vèncer aquesta nit.