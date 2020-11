La Federació Catalana de Futbol marca el 5 i el 6 de desembre per a la tornada

En la reunió corresponent al mes de novembre, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha marcat la data per al retorn de les competicions d'àmbit territorial a Catalunya. Sempre que ho permeti la normativa, i les restriccions aplicades a la pràctica esportiva federada no vagin més enllà del 23 de novembre, les categories de futbol i futbol sala tant amateurs com de base tornaran el cap de setmana del 5 i 6 de desembre. D'aquesta manera, els equips, federats i federades disposaran d'un marge superior als 10 dies per dur a terme sessions d'entrenament i constituir-se en grup estable i permanent, abans del retorn de la lliga.



La decisió s'ha adoptat després de conèixer l'allargament de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic per la pandèmia de la Covid-19, per part del Govern, i suposarà la represa d'aquelles categories ja iniciades anteriorment, així com també l'arrencada dels campionats que encara no han començat. En aquest sentit, l'FCF informarà pròximament de la manera com es durà a terme la tornada de les competicions.



D'altra banda, el president de l'FCF, Joan Soteras, ha presentat la proposta de bonificar part de les quotes als afiliats, si el pla de competició establert a l'Assemblea queda alterat per qüestions derivades de la pandèmia.