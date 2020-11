Guifré Obradors, de Navàs, brilla amb patinet als Imagin Extrem Barcelona

arxiu particular

El navassenc Guifré Obradors en plena actuació a l'Imagin Extrem Barcelona al Parc del Fòrum arxiu particular

L'Imagin Extrem Barcelona va tenir protagonisme bagenc en la modalitat scooter (patinet). El Parc del Fòrum va acollir la desena edició d'aquest festival d'esports urbans, skate, scooter i roller freestyle, aquest any a porta tancada tenint en compte les restriccions per la pandèmia. Cal recordar que aquestes especialitats esportives tenen l'aixoplug de les Federacions Espanyola i Catalana de patinatge.

En el Campionat d'Espanya d'scooter, en la modalitat street (els paranys són bàsicament baranes), el navassenc Guifré Obradors es va proclamar campió per davant dels barcelonins Edu Cortés i Pol Román. Obradors, amb una puntuació de 79,76, va mostrar un destacat nivell en les respectives rondes i un best trick de molta dificultat tècnica. En aquesta competició, Obradors va aconseguir plaça després de presentar el corresponent vídeo que va convèncer els jutges.

Aquest primer lloc a la competició estatal, va classificar Guifré Obradors pel campionat mundial, que es celebrava dos dies després (ho feien els sis primers del Campionat d'Espanya).

En aquest cas, el navassenc va classificar-se quart amb 76,53 punts. El podi va ser integrat per Pol Román (85,03), Lucas di Meglio (84,10) i Luis Barrios (81.13).

Pel que fa a altrers modalitats, la catalana Sara Vilella va guanyar la competició femenina de roller freestyle (rollerblading) de l'lmagin Extreme Barcelona. Amb un total de 54,00 punts, Vilella, que també s'havia proclamat campiona d'Espanya, va superar l'eslovaca Martina Svodovova, segona amb 48,33, i a la basca resident a Catalunya Mery Muñoz, tercera amb 48,00, que l'han acompanyat al podi. Un altre català, Raül Quiles, vigent campió d'Espanya, va ser segon a la final masculina de freestyle, empatat a 77,00 punts amb el francès Diaby Diako, tots dos per darrere del britànic Joe Atkinson, actual campió del món.

Pel que fa a l'scooter park, la victòria ha estat pel finlandès Roomet Säälik, que ha estat acompanyat en el podi pel britànic Dante Hutchinson i el txec Richard Zelinka. Säälik també ha estat cinquè a la final de BMX, l'única de les quatre disciplines de l'Imagin Extreme Barcelona que no pertany al món de la roda petita. En skate en la modalitat street, la competició femenina va viure la victòria de la la francesa Charlotte Hym per davant de la catalana Daniela Terol, mentre el portuguès Bruno Senra va guanyar la masculina per davant del madrileny Danny León. Respecte al Roller Freestyle street, la patinadora basca amb llicència de la FCP, Mery Muñoz, va quedar segona classificada.