El Bàsquet Joviat fa avui dues xerrades virtuals sobre arbitratge

El Bàsquet Joviat oferirà aquesta tarda, a partir de les 18.30 hores, dues xerrades informatives a través del seu canal de YouTube en què tothom qui vulgui podrà seguir les explicacions de dos col·legiats en què s'explicaran situacions de la feina dels àrbitres per tal de fer més comprensible el joc als basquetbolistes i als aficionats. Totes dues tindran la presència dels col·legiats Xavier i Maria Gotsens.

La primera d'elles serà una conferència formativa, especialment adreçada als més petits, en què s'explicaran els senyals més utilitzats i arbitrats durant un partit amb la finalitat que entenguin el perquè de cada acció. La segona, que és previst que comenci a les 19.30 hores, serà una conversa informal entre el presentador de l'acte, el periodista Albert Blaya, i els àrbitres, en què es tocaran diversos temes amb la finalitat que els jugadors i el públic puguin posar-se en la pell de l'àrbitre i puguin comprendre millor la seva feina i importància dins del joc.

Aquesta és una iniciativa que du a terme Bàsquet Joviat per mirar de pal·liar, en la mesura que es pugui, els inconvenients que suposa no poder entrenar-se, ni jugar, a causa de les restriccions, per estar més informat de cara al reinici de l'activitat.