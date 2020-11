El Club Rítmica Manresa es prepara per ser als estatals

Els combinats juvenil i cadet del Club Rítmica Manresa participaran els propers 19 i 20 d'aquest mes, o sigui, la setmana vinent, en els Campionats d'Espanya de la disciplina que es faran a València. Tots dos conjunts van obtenir la classificació per a aquest esdeveniment el mes de març passat, just abans que s'hagués d'aturar tot per la pandèmia. Els campionats s'havien de fer el maig a Pamplona, però van haver de canviar tant d'ubicació com de dates.

En la competició catalana del final de l'hivern, classificatòria per als estatals, en la categoria juvenil el grup format per Júlia Gràcia, Laura Garcia, Clàudia Obiols, Marta Ferrer i Marta Richarte va aconseguir pujar al graó més alt del podi amb un resultat de 6,600 punts en l'exercici de cintes. D'altra banda, la formació cadet, integrada per Jara March, Martina Leiva, Maria Ayerbe, Neus Calvés i Laia Sancho, es va classificar en quart lloc amb un resultat d'11,100 punts amb un exercici de pilota i maces.

La temporada passada, el Club Rítmica Manresa ja es va classificar per al Campionat d'Espanya després d'haver estat quart classificat en el català, la qual cosa demostra que hi ha continuïtat en aquell èxit. Amb un total de nou equips en diferents edats i categories, les bagenques intenten afrontar, després dels seus primers cinc anys d'existència, i tot i els problemes derivats de l'aturada dels últims mesos, un procés de creixement empès per aquests bons resultats.