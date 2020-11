Les eleccions a la presidència del FC Barcelona han estan convocades pel 24 de gener

Les eleccions a la presidència del FC Barcelona se celebraran el 24 de gener de 2021, segons ha decidit aquest dijous la comissió gestora de l'entitat blaugrana, que oficialitzarà el calendari electoral definitiu durant les properes setmanes.

"La comissió gestora del Barça ha decidit convocar les eleccions a la presidència de club el dia 24 de gener. Uns comicis que se celebraran de manera descentralitzada. Així s'ha acordat en la reunió d'aquest dijous", indiquen fonts de el club culer.

L'objectiu de la comissió gestora, com va explicar el seu president, Carles Tusquets, era trobar una data per votar "amb totes les garanties sanitàries, perquè han de ser representatives i amb aval de confiança per al pròxim president i Junta Directiva" del FC Barcelona.

Aquest cap de setmana, el del 24 de gener, el Barça juga fora de casa contra l'Elx. En aquesta ocasió, les eleccions no coincidiran amb dia de partit, justificat per la situació després de la pandèmia de la COVID-19, les mesures sanitàries i l'absència de públic a les grades.

El FC Barcelona encara ha d'ultimar aquestes mesures amb Sanitat per donar validesa als protocols d'actuació durant les eleccions, així com la localització per aconseguir que la votació sigui plenament segura i s'eviten contagis. "En els propers dies s'oficialitzarà el calendari electoral definitiu, així com les seus i la logística de tot el procés", expliquen des del FC Barcelona.

Els precandidats confirmats fins al moment per substituir Josep Maria Bartomeu són set: Xavi Vilajoana, Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito, Pere Riera i Lluís Fernández Al·là. Es preveu que en els propers dies puguin fer-ho Emili Rousaud, Juan Rosell i el que fos president durant el període 2003-2010, Joan Laporta.