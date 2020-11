La Federació Catalana de Bàsquet canviarà els calendaris de les competicions

La Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) ha fet pública una nota aquest divendres en què ha donat a conèixer els canvis que introduirà en el pla de competició d'aquesta temporada, que encara no s'ha pogut començar en els seus torneigs. Les variacions del calendari i l'adequació de les quotes en són dos elements principals.

Davant la prolongació fins el proper 23 de novembre, de les restriccions per COVID-19, comunicades per les autoritats competents en la matèria, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) no pot mantenir el vigent sistema de competició pels seus Campionats, per responsabilitat i atenent als següents motius:

- La manca de possibilitat de realitzar entrenaments pot provocar lesions no desitjades, a banda de no complir amb el període recomenable de preparació (física, tècnica, tàctica, mental, organitzativa, etc.) per afrontar qualsevol tipus de competició, en cas d'un inici immediat.

- Així mateix, el volum de jornades i partits (prop de 9.000) no celebrats des del 18 d'octubre (data inicial prevista per l'inici de les competicions), fa inviable la seva recuperació.

Per aquestes raons, es procedirà com segueix:

Campionats de NO Promoció

S'anul·len tots els calendaris publicats d'aquests campionats de NO Promoció, tant de Catalunya com d'àmbit territorial (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Com a norma general, els actuals grups de 12 ó 10 equips es reconvertiran cadascun d'ells en dos subgrups de 6 ó 5, que jugaran pel sistema de bombolla en una primera fase que tindrà un total de 10 jornades.

Per la resta de campionats no inclosos en el paràgraf anterior, el Comitè Esportiu en definirà el sistema de joc.

La data d'inici de tot aquests campionats serà el 17/01/2021.

Atesa aquesta nova situació, s'obre un període de sol·licitud de canvis de nivell per aquests campionats, excepte sèniors i preferents, que finalitzarà el proper dimarts 17/11/2020, a les 12:00 hores. Les peticions en aquest sentit s'han de trametre al correu electrònic activitats@basquetcatala.cat.

En funció de l'evolució de la pandèmia, es definiran les fases finals d'aquests campionats.

Campionats de Promoció

Pel que fa als campionats de Promoció de Barcelona, es preveu un escenari diferent. En relació a la primera fase de la competició, es mantenen els calendaris, partits i dates actuals, a l'espera de l'aixecament de les restriccions imposades per les autoritats competents en la matèria, amb l'esperança de poder celebrar alguna jornada abans de finalitzar l'any 2020.

Davant l'anunci del Govern de treballar conjuntament amb el sector esportiu català per fer efectiva la reobertura progressiva dels centres esportius a partir del 23 de novembre, en el marc d'un pla per al retorn d'activitats afectades per les mesures restrictives, l'FCBQ, paral·lelament, està desenvolupant una alternativa lúdica i competitiva no presencial per posar en marxa un cop sigui possible tornar als entrenaments -Proposta provisional #BàsquetMaiPara-.

De cara a la segona fase de la competició, que mantindrà els nivells A, B, C i D, sense subdivisions, la primera jornada serà el 24/01/2021 i es jugarà també mitjançant el sistema de bombolles. Per poder sol·licitar canvis de nivell, s'obre un període que finalitzarà dilluns 30/11/2020, a les 12h. Les peticions cal fer-les arribar al correu electrònic activitats@basquetcatala.cat.

Cal complir amb els Protocols COVID-19 establerts per les competicions organitzades per l'FCBQ.

QUOTES

Atenent als nous models de competició, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) aplicarà un reajustament tant en les "QUOTES DE PARTICIPACIÓ", com en la quota-llicència de les "TARIFES TRAMITACIÓ LLICÈNCIES" per a la temporada 2020-2021.