Els equips de categoria estatal passen els testos d'antígens dins el protocol establert

Tal com indiquen els protocols de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), aquesta setmana els equips de futbol i futbol sala que juguen en categories estatals no professionals ja han hagut de passar els corresponents testos d'antígens per poder jugar. Pel que fa als equips de casa nostra, a Tercera Divisió (Manresa i Igualada) els hauran de passar regularment cada setmana; a Primera Nacional femenina (Igualada), Lliga Nacional juvenil (Gimnàstic de Manresa), Segona B de futbol sala (Manresa FS i Sala 5 Martorell) i Tercera Nacional de futbol sala (Santpedor, Esparreguera, Olesa i Solsona), cada catorze dies, sempre que tinguin partits aquell cap de setmana.

Aquest protocol és obligatori, i aquell jugador/a que no hagi passat el test no podrà disputar el cor-responent partit oficial ja que abans de cada enfrontament s'hauran de presentar els resultats a l'àrbitre designat. En el cas de donar-se un o dos casos positius, aquests quedaran aïllats, però si la resta de jugadors donen negatiu, l'equip en qüestió podrà jugar.

El Manresa, un cop complert aquest requisit ja pot pensar en l'interessant duel que té aquest diumenge al Nou Estadi (en directe per CEM TV a les 12 h) davant l'històric Europa. Els de Gràcia arriben al Congost amb els tres partits que ha jugat guanyats.

L'entrenador del Manresa, Fer-ran Costa, ha comentat que «ens enfrontem a un dels favorits per estar a la part alta. És un conjunt constant que et fa estar amb una atenció permanent; ens exigirà perquè no especula, però nosaltres hi arribem preparats tot i que haurem d'estar molt equilibrats en el joc. Es pot veure un partit obert entre dos equips que busquen la porteria contrària».

En aquest enfrontament amb l'Europa, el Manresa no tindrà disponible el central Joan Casta-nyer, que pot estar unes setmanes de baixa per un problema a la tíbia que s'ha d'acabar de concretar; ja ha començat un tractament de magnetoteràpia.

D'altra banda, l'Igualada, que diumenge passat es va veure der-rotat per primer cop, a casa, davant el Terrassa, juga demà a Castelldefels (12 h). Els de Marc Cabestany volen retornar al camí de la victòria al camp d'un equip que ha guanyat dos partits dels tres que ha jugat fins ara.