El Manresa FS es posa a prova avui a la pista d'un Barceloneta molt reforçat

Proves d'antígens al Manresa FS

Amb dues victòries i una derrota al seu caseller, el Manresa FS es desplaça avui a la difícil pista del Barceloneta (18.45 h), un conjunt entrenat per Óscar Redondo que s'ha reforçat molt per poder estar als llocs capdavanters, encara que en les primeres jornades els resultats no l'han acompanyat gaire. Han sumat quatre punts en les tres jornades disputades al subgrup 3( de Segona B) amb cinc gols a favor i sis en contra.

En l'apartat de fitxatges, el Barceloneta ha incorporat Rafita (Mataró), Óscar (CCR), Rashid (Barça juvenil), Alejandro (N. Sabadell) i Juanjo (Peníscola); les baixes han estat les de Borrego, Moha, Marquitos i Jonathan. D'altra banda, el Manresa FS, que dijous va passar els pertinents testos d'antigen manats per la Federació Espanyola de futbol, viatjarà amb la baixa de Josan per lesió, però ja té en millors condicions jugadors tocats com Santa, Pep Costa i el mateix Corvo.

En el subgrup 3A, el Sala 5 Martorell, amb l'eufòria per a la classificació a la Copa del Rei, tindrà la visita del Cerdanyola (19 h).