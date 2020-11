El pilot balsarenyenc Guillem Farrés es corona campió estatal de motocròs MX125

El circuit Castillo de Ayud a Calatalud (Saragossa) acull aquest cap de setmana la novena i darrera prova del Campionat d'Espanya de motocròs en les diferents categories. La boira ha obligat avui a modificar els horaris de les curses, malgrat que el MC Calatayud havia cuidat la seva instal·lació per tancar de la millor manera aquesta temporada 2020.

El pilot balsarenyenc Guillem Farrés tenia opcions de conquerir el títol estatal en la categoria MX125 i no les ha desaprofitat. En va tenir prou en classificar-se quart per tancar la competició en la primera posició.

En la carrera, David Beltrán, que ja havia firmat una gran mànega de classificació, deixant enrere els millors pilots de la categoria, ha dominat amb mà de ferro. Gerard Congost, de l'equip estatal RFME MX Júnior Team, com Guillem Farrés, ha estat segon i Adrià Monnè, tercer. El pilot de Balsareny ha entrat en quarta posició, que li ha estat suficient per arrodonir una destacada temporada, tenint en compte que no fa moltes setmanes va cloure el Campionat d'Europa de la categoria en una destacada sisena posició després de la darrera prova celebrada a Bèlgica, concretament a Lommel.