Vencent obstacles per proclamar campió

«Ens hem plantejat molts cops els últims mesos si hi renunciàvem, però al final hem dit que no podíem deixar de fer allò que ens agrada i que calia resistir. Per això ho hem tirat endavant». Pep Mujal, president del Moto Club Baix Berguedà, acabava de treballar ahir, juntament amb el seu equip, perquè tot quedi a punt per a un cap de setmana més complicat de l'habitual. Cal Rosal i Olvan acullen l'última prova del Campionat d'Espanya de Trial, que ha de proclamar els campions de totes les categories. Hauria de ser una festa, però el pàdoc i les zones inclouran més obstacles dels que es munten amb pujades i baixades de la mutanya, bales de palla o rocs. Seran tots els derivats de la covid, que provocaran un aspecte més desèrtic de l'habitual.

Mujal explica que «hem hagut de tancar el circuit perquè no hi passi ningú que no hagi superat el control de temperatura i totes les normatives marcades en el protocol. Tothom qui hi entri i en surti ha de tornar-los a passar, i hem de mantenir les distàncies de seguretat adequades entre tothom».

D'aquesta manera, el formiguer que es veia en una cita d'aquest tipus, amb els motorhomes plens a vessar d'acompa-nyants, tant membres de l'equip com familiars, han passat a millor vida. «Cada pilot només pot portar fins a tres acompanyants per tal que no hi hagi tant moviment, almenys el que hi sol haver en aquests casos».



Pèrdues econòmiques

Com sol passar en totes les competicions, aquesta falta de públic provoca dificultats, sobretot en la baula més feble de la cadena, la de l'entitat organitzadora. En casos anteriors sempre es busca que el comerç local col·labori amb l'esdeveniment, ja que poc o molt en surt reforçat d'un cap de setmana en què l'afluència de persones als seus establiments és més gran de l'habitual i, per tant, hi pot haver més ingressos.

Mujal relata que «no pots anar a demanar a la gent que t'ajudi quan prou feina tenen ells per subsistir. A més, no poden aprofitar la presència de visitants i tenir un retorn. Per això no hem pogut disposar de publicitat local en aquesta ocasió». Qui els ha salvat ha estat «la Diputació de Barcelona, que s'ha encarregat de patrocinar la competició. Així, entregarem el «Gran Premi Diputació» i també rebem tot el suport de l'Ajuntament d'Olvan. Sense ells, aquest any hauria estat impossible organitzar-ho».



Restriccions i tocs de queda

Un altre dels problemes que s'han trobat, i que va arribar des de fa tres setmanes, són les restriccions de mobilitat entre municipis del cap de setmana i també el toc de queda a partir de les deu de la nit, tot i que aquest els afecta poc per l'horari. Per aquest motiu, «des de fa algunes setmanes hem hagut de demanar autoritzacions, que ha gestionat la Federació Espa-nyola de Motociclisme, per tal que tots els nostres col·laboradors poguessin venir. Cal recordar que entre 80 i 90 persones són les encarregades que tot estigui a punt i que les diferents proves es puguin desenvolupar sense cap problema, i ens havíem d'assegurar que no tinguessin problemes de desplaçament».

Tot i els problemes, Cal Rosal està a punt de superar l'últim obstacle i organitzar un trial amb els pitjors condicionants possibles.