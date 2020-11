Adam Raga aconsegueix el seu sisè campionat d'Espanya de trial a Cal Rosal

El veterà pilot d'Ulldecona Adam Raga ha aconseguit aquest diumenge proclamar-se campió d'Espanya de trial després de quedar segon en la cursa disputada a Can Rosal. Raga ha acumulat 18 punts de penalització i només ha estat superat pel seu únic rival pel campionat, el gallec Jorge Casales, que n'ha fet 10. La tercera posició ha estat per a Jeroni Fajardo, pilot gironí del Moto Club Baix Berguedà, entitat organitzadora de l'esdeveniment, que també ha estat tercer de l'estatal.

Raga arribava al final del campionat amb deu punts d'avantatge sobre Casales i amb tot a favor per proclamar-s'hi campió. De fet, hauria hagut de ser vuitè o pitjor per donar opcions a Casales. Al final, ha gestionat la prova amb suficiència i n'ha tingut prou amb el segon lloc. És el sisè campionat del pilot de TRRS, que no el guanyava des de fa deu anys, quan va superar Toni Bou en un dramàtic final. El pierenc no ha participat enguany en un campionat que s'ha endut onze cops.

En les altres categories, en TR2 segona posició per al pilot del MC Piera Sergio Ribau, que no ha pogut aprofitar l'absència del seu màxim rival, Èric Miguel, per culpa de la victòria d'un altre integrant de MC Piera, però de la mateixa escuderia que aquest últim, Pol Mediña. En TR3, triomf parcial i segona posició en l'estatal de Francesc Recio, del MC Solsona; en veterans, segon lloc per a Rui Alves, del MC Manresa i, en cadets, títol per un sol punt de diferència d'un altre integrant del MC Piera, Marc Piquer.