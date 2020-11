El Berguedà, un territori per descobrir amb uns mapes en temps de pandèmia

El projecte 'Tresors del Berguedà; un territori per descobrir amb un mapa' vol potenciar l'esport i la descoberta de la comarca en uns moments on la mobilitat de les persones està molt limitada a causa de les restriccions sanitàries per la pandèmia. Aquesta és una iniciativa del Club Orientació del Berguedà (COB) amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà per no quedar-te a casa.

Aquest descoberta es pot realitzar mitjançant l'orientació, amb la utilització de cartografia bàsica com a mitjà per facilitar-ho gràcies a la tasca realitzada pel COB que ha cartografiat i posat a disposició de tothom els mapes dels 31 municipis del Berguedà. Es tracta doncs, d'una oportunitat per apropar-se a l'esport d'orientació i a la interpretació de material cartogràfic.

En el transcurs de la presentació del projecte, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, va agrair al Club Orientació del Berguedà la seva tasca i també va destacar que donar protagonisme als llocs menys coneguts, és a dir, conèixer tresors amagats de la comarca, és una forma de crear un valor afegit tant a l'entorn, com a l'experiència esportiva al Berguedà. Es tracta, en definitiva, d'aprendre a apreciar encara més el territori.

El conseller comarcal d'esports, Abel Garcia, va manifestar que aquesta idea vol oferir una activitat durant aquestes setmanes i donar alternatives per tal que la gent es pugui mantenir activa. Tanmateix el projecte pretén ampliar l'oferta de les zones més conegudes i més freqüentades. Finalment, va ressaltar la implicació dels ajuntaments i va assenyalar que el projecte 'Tresors del Berguedà; un territori per descobrir amb un mapa', és una proposta pensada per la necessitat de poder experimentar l'esport d'una forma més completa, traient el màxim de profit als 1.185 kilòmetres quadrats del Berguedà.

Pau Llorens, representant del COB, va deixar constància que el club ha elaborat uns mapes per apropar les curses d'orientació a les persones del Berguedà. També va reforçar que, en un moment com l'actual, descobrir la pròpia comarca a través de l'orientació és una bona opció i va recordar que «»des del COB fa anys que treballem de forma altruista per a les curses d'orientació al Berguedà i ho seguirem fent, perquè el que ens mou és l'esport i la comarca».

Els mapes i la informació del projecte es poden trobar a bergueda.cat/tresors i a cob.orientacio.cat/tresors/.